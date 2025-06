Obstrução nasal recorrente pode indicar alteração estrutural e inflamatória

A obstrução nasal é uma queixa comum em consultórios de otorrinolaringologia, mas muitos pacientes tendem a ignorar o sintoma quando ele se torna frequente. Segundo o otorrinolaringologista do Hospital Albert Sabin (HAS), Felipe de Garcia Mauro, a persistência desse quadro pode estar relacionada a alterações anatômicas ou processos inflamatórios crônicos.



“Entre as causas mais frequentes estão o desvio de septo, a rinite alérgica e os pólipos nasais. Quando o nariz entupido se torna algo constante, é necessário investigar, porque isso pode interferir diretamente na respiração, no sono e até no desempenho diário da pessoa”, afirma o médico.





De acordo com o especialista, nem sempre o tratamento é cirúrgico. Em muitos casos, medidas clínicas e acompanhamento regular são suficientes para controlar os sintomas. O importante, segundo ele, é não subestimar a obstrução nasal frequente como se fosse algo normal.

“O nariz não foi feito para funcionar apenas de um lado. A respiração precisa ser plena, bilateral e silenciosa. Quando isso não acontece, há algo que precisa ser examinado”, destaca.

A investigação costuma incluir exame clínico, endoscopia nasal e, em alguns casos, tomografia de seios da face, para melhor definição da causa.

