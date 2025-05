Como evitar que uma gripe comum se transforme em algo mais sério?

Resfriados, coriza e mal-estar generalizado costumam ser tratados como sintomas passageiros de uma gripe comum. No entanto, se negligenciada, essa infecção viral pode evoluir para quadros mais sérios, como sinusite, bronquite, pneumonia e, em casos extremos, até complicações cardiovasculares. O alerta é de Carlos Alberto Reyes Medina, diretor médico da Carnot Laboratórios.



Inclusive, de acordo o DRS de Campinas, em 2024, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentaram 45,8% no outono em comparação ao mesmo período do ano anterior.



“Apesar de parecer inofensiva, a gripe pode sobrecarregar o sistema imunológico, abrindo caminho para infecções bacterianas secundárias e agravando doenças pré-existentes”, afirma o médico. “O erro mais comum é subestimar os sintomas e não oferecer ao corpo o descanso e os cuidados que ele precisa para se recuperar totalmente.”



Segundo Carlos Alberto, o primeiro passo para evitar complicações é não ignorar os sinais de alerta. Febre persistente por mais de três dias, dificuldade para respirar, dor no peito, tosse com secreção amarelada ou esverdeada e cansaço extremo são indícios de que a gripe pode ter evoluído para um quadro mais grave. Além disso, o especialista destaca a importância de medidas preventivas que fortalecem o sistema imunológico, como manter uma alimentação equilibrada, dormir bem, hidratar-se adequadamente e, sempre que possível, tomar a vacina contra a gripe, especialmente em grupos de risco como idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas.



“No início dos sintomas, é fundamental descansar, aumentar a ingestão de líquidos e, se necessário, utilizar medicamentos sintomáticos conforme orientação médica. Em alguns casos, suplementos que fortalecem o sistema imune — como vitamina C, zinco e extratos naturais — podem ajudar o organismo a reagir melhor à infecção”, orienta o médico. Ele ainda ressalta que automedicação e uso indevido de antibióticos sem prescrição devem ser evitados. “Antibióticos não combatem vírus, e seu uso inadequado pode mascarar os sintomas e até dificultar o diagnóstico correto, além de favorecer a resistência bacteriana.”



Entre os principais sinais de que uma gripe deixou de ser simples e merece atenção médica imediata estão febre alta que não cede, dificuldade para respirar, dor no peito, cansaço extremo e tosse com secreção purulenta. O especialista reforça que agir logo no início é a melhor forma de evitar a progressão da doença para algo mais sério e preservar a saúde de forma geral.

