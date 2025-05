Maio Roxo: você sabia que Yoga ajuda a melhorar a sua saúde intestinal?

O Maio Roxo é uma campanha de conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais (DIIs), como a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa, que afetam milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Os sintomas, como dores abdominais, diarreia crônica, fadiga e perda de peso, afetam diretamente a qualidade de vida.

Alternativas complementares ao tratamento tradicional ganham espaço e o Yoga se destaca como uma prática que auxilia no equilíbrio do sistema digestivo e no bem-estar emocional.

A relação entre intestino, mente e corpo



“A ciência já reconhece que existe uma forte conexão entre o intestino e o cérebro, o chamado eixo intestino-cérebro. O Yoga age exatamente nesse ponto: regula o sistema nervoso, melhora o estado emocional e, como consequência, favorece o funcionamento intestinal”, explica Francisco Kaiut, criador do Método Kaiut Yoga.

Essa abordagem moderna e terapêutica do Yoga foca na longevidade, mobilidade e saúde articular, mas seus efeitos vão além do físico. “Quando você acalma o sistema nervoso autônomo, o corpo entra em um estado de autorregulação, o que melhora não apenas a digestão, mas também a inflamação crônica”, completa.

O Método Kaiut Yoga é acessível a pessoas de todas as idades e condições físicas, ele utiliza posturas simples, sustentadas por mais tempo, com foco na estabilidade do sistema nervoso e na mobilidade.

o Yoga auxilia no equilíbrio do sistema digestivo e no bem-estar emocional Arquivo pessoal

“Buscamos restaurar a inteligência natural do corpo, física e mental, quando isso acontece, o intestino também responde positivamente, o corpo é interdependente, não existem como melhorar apenas uma área específico, é preciso cuidar do todo, ter um cuidado global”, afirma Francisco.

5 formas de usar o Yoga a favor do seu intestino:

Pratique com regularidade (mesmo que por poucos minutos)

Inclua posturas que envolvem torções suaves e respiração profunda

Evite práticas intensas em momentos de crise intestinal

Associe a prática ao silêncio e à atenção plena

Busque orientação profissional na prática de Yoga

Além do tapetinho



Mais do que uma sequência de movimentos, o Yoga é um convite para viver com mais equilíbrio e consciência, por isso, mais que a prática física, ele traz cuidados integrais e prega um estilo de vida saudável.

“Quando cuidamos do corpo de forma inteligente, todo o sistema responde e isso inclui o intestino, que é um dos órgãos mais sensíveis ao nosso estado mental e emocional”, afirma Francisco.

