O jornalista Evaristo Costa, de 48 anos, revelou que enfrenta algumas dificuldades de saúde devido à doença de Crohn, condição diagnosticada em 2021 que o fez perder mais de 20kg em apenas três semanas. A declaração foi dada ao podcast "PodCringe", comandado por Michael Keller.

"Cheguei a 99 quilos, mas estava inchado por causa do corticoide. Quando o medicamento foi cortado, perdi 23 quilos em três semanas”, relatou. Ele explicou que o tratamento com corticoides foi suspenso devido à falta de eficácia.

“Eu me sinto definhando, é como defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando. Perco meio quilo por dia... Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim, então não pego os nutrientes ideais e estou sempre com a imunidade baixa", disse.





Segundo o jornalista, sua dieta consiste em sopa com alimentos bem cozidos e suplementação. Evaristo revelou ainda que, apesar de aparentar estar em boa forma, o emagrecimento é resultado da doença e não de um processo saudável. “Às vezes as pessoas falam assim, ‘que legal, você tá bem magrinho, barriga chapada’. Mas não é um emagrecimento saudável", explicou.

O que é a doença de Crohn?

A doença de Crohn é um quadro crônico de inflamação que afeta o intestino e é autoimune, ou seja, parte de um ataque do próprio sistema imunológico da pessoa. Por isso, não tem cura, mas existe tratamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. Segundo o Ministério da Saúde, a perda de apetite e, consequentemente, de peso também são características da doença.

O tratamento é, sobretudo, medicamentoso, via oral ou injetável, a depender da apresentação da doença, segundo o proctologista Alexandre Nishimura. Entretanto, em alguns casos com complicações, há necessidade de cirurgia.

Além disso, o quadro sintomático pode demorar de dois a três anos para aparecer. Por isso é importante fazer exames de sangue, urina, fezes, raio-x, endoscopia e colonoscopia para diferenciar o diagnóstico. No caso de Evaristo, inicialmente os sintomas foram confundidos com os de gastrite, que é uma inflamação crônica ou aguda do estômago. Após um ano com tratamentos sem eficácia, ele foi encaminhado a um especialista, que o diagnosticou após fazer "todos os exames necessários".



Alguns dos sintomas mais comuns são:

Cólicas abdominais

Perda de peso e de apetite

Diarreia crônica com muco e sangue

Anemia

Recomendações

De acordo com Alexandre, a recomendação alimentar básica aos portadores de doenças inflamatórias intestinais é manter uma dieta isenta de alimentos pró-inflamatórios, tais como açúcares, embutidos, ultraprocessados, bebidas alcoólicas, cigarro, entre outros.

Evaristo contou que segue uma dieta restritiva e faz uso de suplementos vitamínicos para amenizar os efeitos da doença. Ele também contou que, embora seja possível alcançar a remissão da doença, ainda não encontrou o tratamento ideal. “A doença não é terminal, mas eu ainda não aprendi a lidar com ela. Estamos buscando o remédio certo para estabilizá-la”.

O especialista também recomenda atividades físicas para melhorar a qualidade de vida dos portadores de doenças inflamatórias intestinais.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia