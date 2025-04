Páscoa: como o excesso de chocolate pode piorar as espinhas

O clima de Páscoa significa um feriado inteiro ganhando e compartilhando chocolates cheios de açúcar. Além da preocupação com a saúde do corpo, a pele também é prejudicada com o excesso do doce no organismo. Mesmo apesar das consequências, existem medidas que diminuem as espinhas nessa época do ano.



Isso acontece devido à alta quantidade de açúcar e gordura no chocolate que pode causar um aumento da produção do sebo existente na pele. O fator genético também influencia nesse resultado, como também as oscilações hormonais que acontecem no corpo.





Segundo a especialista em estética avançada, Gabriela Dawson, há rotinas essenciais para os cuidados com o rosto nesse período, independentemente de genética ou do tipo de pele da pessoa. “A saúde da pele vai muito além do skin care diário. Na verdade, para isso, é necessário adotar algumas medidas no dia a dia que mantêm o bem-estar da pele, como a hidratação. Beber bastante água elimina as toxinas do corpo, e tudo isso transparece também no rosto”.



Algumas das dicas compartilhadas pela especialista, envolvem praticar atividade física, o que estimula a circulação sanguínea e o metabolismo, além da lavagem do rosto diária, de duas até três vezes por dia com um sabonete adequado, dependendo do tipo de pele. Seja oleosa, mista ou seca, a escolha deve partir do momento que a pele está passando.





“Todos esses pontos são importantes, mas, mesmo assim, sugiro às pessoas que possuem uma genética propensa a ter acne, a escolher chocolates com mais cacau, como os meio amargos. Isso facilita o processo, como também ingerir alimentos ricos em fibras e proteínas magras”, explica Gabriela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia