Entenda como é o procedimento feito pelo apresentador Otávio Mesquita

O apresentador Otávio Mesquita realizou, em janeiro, uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com uma obstrução grave nas coronárias. Agora, ele se recupera da condição, que requer vários cuidados. O cardiologista Augusto Vilela, CEO do Instituto do Coração de Fortaleza e coordenador científico do CardioAula, esclarece algumas dúvidas sobre o procedimento e o que significa a angioplastia com stent.

Qual foi exatamente o procedimento que Otávio Mesquita realizou?

Pelo que foi divulgado e pelas informações que posso compartilhar de forma geral sobre procedimentos semelhantes, Otávio Mesquita provavelmente passou por uma angioplastia coronária com implante de stent.

Para quem não está familiarizado com o termo angioplastia com stent, poderia nos explicar de forma simples o que isso significa e por que é realizado?

A angioplastia coronária é um procedimento minimamente invasivo que visa desobstruir artérias do coração que estão estreitadas ou bloqueadas. Essas obstruções geralmente são causadas pelo acúmulo de placas de gordura, um processo conhecido como aterosclerose. Quando essas artérias ficam muito estreitas, o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco é reduzido, podendo causar dor no peito, a chamada angina, e até mesmo um infarto.

E onde entra o stent nesse processo?

O stent é como um pequeno tubo de malha metálica. Após a artéria ser desobstruída durante a angioplastia, o stent é implantado no local para manter a artéria aberta, garantindo assim o fluxo sanguíneo adequado para o coração. É como se fosse um "andaime" interno que impede que a artéria se feche novamente.

Como é realizado o procedimento em si? É uma cirurgia complexa?

Não é considerado uma cirurgia de grande porte. Geralmente, o paciente recebe uma anestesia local e uma sedação leve. O cardiologista intervencionista, que é o especialista que realiza esse tipo de procedimento, insere um cateter muito fino, geralmente através de uma artéria na virilha ou no braço. Esse cateter é guiado até as artérias do coração, com o auxílio de imagens de raio-X em tempo real.

E como a obstrução é desfeita?

Uma vez que o cateter atinge a área obstruída, um pequeno balão na ponta do cateter é inflado. Essa inflação comprime a placa de gordura contra a parede da artéria, desobstruindo o vaso. Em seguida, o balão é desinflado e o stent, que vem montado sobre o balão, é implantado no local. O stent se expande e fica permanentemente na artéria, mantendo-a aberta.

Quanto tempo dura um procedimento como esse?

O tempo pode variar dependendo da complexidade do caso, mas geralmente leva entre uma e duas horas.

E qual é o tempo de recuperação para o paciente? Ele precisa ficar muito tempo internado?

Geralmente, a recuperação é relativamente rápida. Muitos pacientes podem receber alta hospitalar no dia seguinte ao procedimento ou, em alguns casos, até no mesmo dia. É importante seguir as orientações médicas, que incluem o uso de medicamentos para evitar a formação de coágulos no stent e a adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e abandono do tabagismo.

Existem riscos associados a esse tipo de procedimento?

Como todo procedimento médico, existem alguns riscos, embora geralmente sejam baixos. Os riscos podem incluir sangramento ou hematoma no local da inserção do cateter, reações alérgicas ao contraste utilizado durante o exame, lesão na artéria, formação de coágulos no stent (trombose do stent) ou, em casos raros, infarto ou acidente vascular cerebral. No entanto, os benefícios da angioplastia com stent geralmente superam os riscos, especialmente em pacientes com sintomas significativos ou risco aumentado de eventos cardíacos.

Qual a importância de um procedimento como esse para a saúde cardiovascular de um paciente?

A angioplastia com stent pode melhorar significativamente a qualidade de vida do paciente, aliviando a dor no peito e a falta de ar. Além disso, em casos de infarto agudo do miocárdio, a realização rápida da angioplastia pode salvar vidas e reduzir o dano ao músculo cardíaco. É um procedimento fundamental no tratamento de diversas doenças cardiovasculares.

Qual a mensagem para o público em relação à saúde cardiovascular e à importância de procurar um médico em caso de sintomas?

A mensagem principal é que a prevenção é sempre o melhor caminho. Adotar um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, prática regular de exercícios, controle do peso, não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool, é fundamental para a saúde do coração. Além disso, é crucial estar atento aos sinais e sintomas como dor no peito, falta de ar, palpitações e procurar um médico cardiologista para uma avaliação completa caso eles apareçam. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem fazer toda a diferença.