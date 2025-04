Cinco fatores que podem diminuir o libido masculino

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O desejo sexual masculino pode ser influenciado por diversos fatores físicos e emocionais. Embora muitas vezes a falta de libido seja associada à idade ou ao cansaço, há outras questões que afetam diretamente a disposição para o sexo, e ignorar esses sinais pode impactar não apenas a vida sexual, mas também a autoestima e o bem-estar geral do homem. Desde a infância, eles aprendem a reprimir emoções e evitar vulnerabilidades para se encaixarem nesse modelo rígido de masculinidade, o que, sem dúvidas, influencia em outras questões, como o sexo.

“A libido não está apenas relacionada à testosterona, mas a um conjunto de elementos que envolvem a saúde mental e física. Desde hábitos cotidianos até inseguranças pessoais, há vários fatores que podem atrapalhar a vida íntima, e entendê-los é essencial para buscar soluções ou recuperar o tesão”, explica o sexólogo Vitor Mello.

Inseguranças com o corpo, a pressão social sobre o desempenho sexual e até mesmo aparência ou tamanho do órgão genital também são questões que interferem nessa temática. “Aqui no consultório, muitos homens sinalizam que sofrem calados por vergonha de falar sobre o tema, o que pode agravar ainda mais o problema e levar a quadros de frustração e ansiedade. A construção social da masculinidade, essa ideia do homem viril e inabalável é um verdadeiro desserviço.”

O medo de demonstrar fragilidade faz com que internalizem sentimentos de inadequação, que acabam se manifestando em estresse, ansiedade e baixa autoestima. Essa exigência constante de controle emocional não fortalece — pelo contrário, enfraquece, tornando o homem refém de uma ideia ultrapassada que pode comprometer sua saúde mental e, consequentemente, sua libido.

A seguir, confira cinco fatores que afetam a libido masculina e como cada um deles pode impactar o desejo sexual:

1. Falta de sono: dormir pouco compromete a produção de hormônios essenciais, como a testosterona, fundamental para a libido masculina. Além disso, a privação de sono gera cansaço excessivo, dificultando o desempenho sexual e reduzindo a disposição para momentos de intimidade. “Para manter o desejo ativo, é essencial ter uma rotina de descanso adequada”, orienta Vitor.

2. Baixa autoestima: homens inseguros com a própria aparência ou desempenho sexual podem apresentar queda na libido. “A comparação com padrões irreais, a insatisfação corporal e a falta de confiança impactam diretamente o desejo.”

3. O consumo de pornografia: o excesso de pornografia pode criar expectativas irreais sobre o sexo e prejudicar a conexão com o parceiro. “O estímulo constante a imagens e vídeos explícitos pode reduzir o interesse pelo contato real, além de afetar a resposta do cérebro ao prazer, criando dificuldades em manter a excitação em situações reais.”

4. Pênis pequeno: a insegurança com o tamanho do órgão genital afeta diretamente a autoconfiança e a libido masculina. Vitor Mello, também especialista em harmonização íntima masculina, explica que muitos homens que o procuram para procedimentos estéticos afirmam que a vergonha do próprio corpo os impede de ter uma vida sexual ativa. Esse desconforto psicológico pode levar à inibição do desejo e até evitar relações íntimas.

5. Estresse e ansiedade: preocupações financeiras, trabalho excessivo e conflitos emocionais são grandes vilões da libido. “O estresse crônico eleva os níveis de cortisol, hormônio que pode prejudicar a produção de testosterona. Já a ansiedade gera insegurança e dificuldade em relaxar, comprometendo o desejo e a performance sexual”, comenta.

Em resumo, a libido masculina pode ser afetada por uma série de fatores, que vão além das questões físicas e hormonais, envolvendo também aspectos emocionais e psicológicos. A pressão social, inseguranças pessoais e hábitos cotidianos influenciam diretamente no desejo sexual, podendo gerar um ciclo negativo que impacta não apenas a vida íntima, mas também a autoestima e o bem-estar do homem.

“É importante reconhecer e lidar com esses fatores de forma aberta e saudável, para que o homem possa recuperar a confiança e o prazer na intimidade. O autoconhecimento e a busca por ajuda profissional, quando necessário, são fundamentais para restaurar o equilíbrio e melhorar a qualidade de vida sexual”, ressalta Vitor Mello.