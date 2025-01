Apesar de o Brasil ser um país tropical, com temperaturas altas em muitas regiões durante o ano todo, é no verão que o desejo realmente parece atingir seu pico

Com o verão, a sensação de calor aumenta não só lá fora, mas também dentro de casa. O clima quente, o sol forte, as férias e a liberdade parecem criar o cenário perfeito para o desejo. Já reparou como a libido parece se intensificar nesta época?

Para o especialista em harmonização íntima masculina e sexólogo Vitor Mello, isso não é mera coincidência. "Enquanto no inverno a preguiça e o desejo de ficar debaixo do edredom podem ser mais tentadores do que tirar a roupa, o calor costuma deixar os ânimos mais quentes - dentro e fora do quarto. Durante o verão, nosso corpo e mente passam por uma série de mudanças, e o calor tem influência direta em nossa libido", resume.

Apesar de o Brasil ser um país tropical, com temperaturas altas em muitas regiões durante o ano todo, é no verão que o desejo realmente parece atingir seu pico. Uma pesquisa do Censo do Sexo da Pantynova revelou que 26% dos brasileiros afirmam que o tesão fica mais aflorado durante os meses de calor. Enquanto isso, 10% dizem que o inverno tem seu charme e é ideal para aquecer o parquinho. Já 5% preferem o frescor da primavera, e 4% se sentem mais apaixonados no outono.

Mas o que faz o verão ser tão especial para o desejo?

Segundo o sexólogo Vitor Mello, a resposta está em uma combinação de quatro fatores, veja:

1. Aumento da testosterona

Uma das razões mais importantes para o aumento do desejo sexual no verão está relacionada à exposição ao sol, que estimula a produção de vitamina D. "Esse nutriente tem um impacto direto na produção de testosterona, o hormônio sexual responsável por intensificar o desejo, tanto em homens quanto em mulheres", explica o sexólogo.

Com níveis elevados de testosterona, a libido tende a ser mais intensa, tornando o verão um período ideal para uma sexualidade mais acentuada.

2. Mais energia e bem-estar físico

O calor também contribui para o aumento da energia. As altas temperaturas incentivam muitas pessoas a praticar atividades físicas ao ar livre, como natação, caminhadas ou esportes. Esse aumento na disposição física não só melhora o bem-estar geral, mas também favorece o emocional. "A prática de atividades físicas libera endorfina, o hormônio da felicidade, que também estimula o desejo sexual", afirma Vitor Mello.

3. Confiança sexual

O verão é, sem dúvida, a estação da exposição. Com o calor, as pessoas tendem a usar roupas mais leves e curtas, o que, segundo o sexólogo, eleva a sensação de liberdade e autoconfiança. Estar mais à vontade com o próprio corpo e se sentir atraente são potentes impulsionadores do desejo, especialmente em um contexto tão visual quanto o verão.

4. Menos estresse e mais prazer

O clima quente tende a criar uma atmosfera mais relaxante, o que ajuda a reduzir o estresse e a tensão. Isso permite que as pessoas se concentrem mais em suas necessidades emocionais e sexuais. Menos preocupações e mais momentos de descontração resultam em maior disposição para explorar a sexualidade de forma espontânea e prazerosa.

Para Vitor, a combinação de um estilo de vida mais leve e descontraído, maior exposição ao calor e mais interações sociais ao ar livre cria o ambiente perfeito para que o desejo sexual floresça naturalmente.

