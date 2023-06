Dormir mal pode aumentar os riscos à saúde do coração

683

(foto: Unsplash)

Cerca de 30% de todas as mortes ocorridas no país são provocadas por doenças cardiovasculares . Por ano, 400 mil pessoas morrem em decorrência dessas enfermidades, que acometem cerca de 14 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além de ter uma dieta balanceada praticar atividade física , moderar no consumo do álcool, evitar a ingestão de alimentos ultraprocessados dormir bem faz parte das medidas para manter a saúde do coração . "O sono é muito importante para o bom funcionamento do sistema cardiovascular", declara a médica Dalva Poyares, do Instituto do Sono.Diversas funções cardiovasculares, como a frequência cardíaca, a pressão arterial e o tônus vascular, são definidas pelo ritmo circadiano , ou seja, o mecanismo que mantém o organismo funcionando em um período claro e escuro de 24 horas. As alterações neste ciclo podem elevar a pressão arterial, os níveis de colesterol e triglicérides e a resistência à insulina, representando riscos para o coração.Um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, apontou uma relação estreita entre a privação de sono e o aumento significativo da pressão arterial. A pesquisa foi publicada em janeiro de 2023 na Psychosomatic Medicine, revista da Sociedade Americana de Medicina Psicossomática. Os pesquisadores avaliaram as funções cardiovasculares e a conectividade cerebral de 66 adultos após uma noite de sono normal e uma noite de privação de sono. Outra descoberta da equipe foi que a perda de sono aumentou o risco de doença cardiovascular, porque prejudicou o controle do cérebro sobre o tônus vascular (grau de constrição dos vasos sanguíneos).No ano passado, a Associação Americana do Coração3 (AHA, em inglês) inseriu o bom o padrão de sono entre os oito elementos essenciais para a saúde do coração. Os outros sete são: a não exposição à nicotina, exercícios físicos, alimentação equilibrada e o controle do peso e dos níveis de glicemia, colesterol e pressão arterial. De acordo com esta associação, dormir bem ajuda na reparação das células, tecidos e vasos sanguíneos.A AHA recomenda que os adultos durmam entre sete e nove horas por noite. No Brasil, ter essa duração de sono é para poucos. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Instituto do Sono revelou que os paulistanos dormem em média entre 5h6min e 5h7min. Já a duração de sono das paulistanas é um pouco maior, de 5h7min a 6 horas. O estudo envolveu 1.056 participantes representativos da população da cidade de São Paulo. Além de questionários, os pesquisados usaram actígrafo (um pequeno instrumento usado no pulso) para avaliar, de maneira objetiva, a duração de sono. Entre os efeitos do sono insuficiente estão a sonolência diurna, fadiga, falta de concentração e oscilações de humor.Não só o sono insuficiente, mas os distúrbios de sono também podem prejudicar a saúde do coração. É o caso da apneia obstrutiva do sono , que se caracteriza por episódios recorrentes e intermitentes de colapso das vias aéreas, que levam à cessação total ou parcial do fluxo de ar durante o sono, de maneira intermitente. Esse distúrbio de sono pode reduzir os níveis de oxigênio ou aumentar a quantidade de gás carbônico no corpo, contribuindo para a elevação da pressão arterial, que é fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas, como a doença coronariana e insuficiência cardíaca "A apneia obstrutiva do sono mais acentuada pode, em longo prazo, favorecer o surgimento do processo de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, colesterol e outras substâncias no interior das artérias", afirma a médica Dalva Poyares. A obstrução total das artérias pode provocar infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral . Pessoas com esse distúrbio de sono acentuado também têm risco aumentado para desenvolver ou manter arritmias cardíacas.estabeleça horários para o sono, alimentação, exercícios físicos, lazer, trabalho e atividades com a família.faça refeições leves até duas horas antes de deitar. Não tome café, energéticos e chá preto e outras infusões que contêm cafeína à noite.uma hora antes de dormir não acesse celulares, tablets ou computadores. A luz azul emitida por esses aparelhos e a interatividade prejudicam o sono.pelo menos uma hora antes de se deitar faça uma atividade relaxante - tome banho, leia, ouça música, faça meditação ou qualquer outra atividade que ajude a desacelerar.o ambiente do quarto deve ser agradável e confortável para permitir uma boa noite de sono. Não utilize a cama para estudar ou trabalhar. Da mesma forma, evite situações que podem desencadear raiva ou tristeza como discussões perto do horário de dormir.preocupações com compromissos podem impactar seu sono. Certifique-se de escrever numa agenda suas tarefas, planejar seus horários e estabelecer prioridades. Desta maneira, é possível "esvaziar a mente" antes de dormir.