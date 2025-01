Estas típicas perguntas de novos ciclos são essenciais para entender as falhas e repensar prioridades. Assim, começar o ano com hábitos saudáveis é uma excelente forma de se comprometer com a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e o autocuidado. E a prática de exercícios físicos é essencial para responder todas essas questões.







Segundo o personal trainer Cassio Fidlay, é possível aproveitar o período de férias para manter o corpo ativo, sem complicações. O professor explica que alguns exercícios básicos podem ser realizados em qualquer lugar, ajudando a preservar a boa forma conquistada ao longo do ano.





“Não precisa de academia. Com o peso do próprio corpo ou qualquer objeto improvisado, como mochilas ou garrafas, é possível fazer exercícios simples, mas muito eficientes para trabalhar os principais grupos musculares”, afirma Fidlay.





Os exercícios indispensáveis para manter o shape nas férias





Cassio elaborou uma lista com quatro exercícios fundamentais para quem não quer ficar parado em 2025:



1. Flexão de Braços



• Músculo principal ativo: Peitoral.

• Músculos auxiliares: Ombros e tríceps.

• Dica: “Aumente a intensidade com mochilas ou tente variações, como flexões inclinadas, para continuar desafiando o corpo.”



2. Puxada na Barra Fixa (ou improvisada)



• Músculo principal ativo: Dorsais.

• Músculos auxiliares: Ombros e bíceps.

• Dica: “Se não tiver uma barra fixa, procure galhos de árvores ou superfícies estáveis e seguras para executar o movimento.”



3. Agachamento



• Músculo principal ativo: Quadríceps e glúteos.

• Músculos estabilizadores: Isquiotibiais e panturrilhas.

• Dica do Cassio: “Uma mala cheia ou garrafas de água podem servir de peso extra para intensificar o treino.”



4. Abdominais



• Músculo principal ativo: Reto abdominal.

• Dica: “Varie entre prancha, crunches ou abdominais tradicionais para trabalhar todas as áreas do abdômen.”





Por que manter o treino durante as férias?





Além de evitar a perda de massa muscular, Cassio ressalta os benefícios para a mente e o corpo. “Treinar durante as férias ajuda a aliviar o estresse, compensa as indulgências gastronômicas das festas e garante um início de ano com mais disposição e energia.”





“Cuidar do corpo vai além da estética; é também uma questão de saúde e bem-estar. O segredo é criar uma rotina prática, mesmo em momentos de descanso, e transformar o treino em um hábito que acompanha você em qualquer lugar”, diz Cassio.