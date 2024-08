A complexidade anatômica e funcional do ombro faz com que ele tenha particularidades importantes no treinamento

Qual é o seu principal objetivo na musculação? Ter um corpo estético ou mais funcional? De acordo com os especialistas, seja qual for a resposta, os exercícios de ombro devem ser um dos principais focos no programa de treinamento.





Sob o ponto de vista da anatomia, o ombro é uma das articulações mais móveis do corpo humano. Essa mobilidade o faz ser chave para qualquer movimento de rotação, elevação, flexão e extensão do braço. Segundo o treinador da Smart Fit, Bruno Silva, essas características tornam o ombro uma peça-chave para todos os exercícios dos chamados membros superiores.





"O ombro é a ligação desses membros com o tronco. Sendo assim, todo esforço realizado por eles é diretamente transferido para sua estrutura", explica, antes de exemplificar com um dos exercícios mais populares nas salas de musculação do Brasil. "Pensemos, por exemplo, no supino e em todas as suas variações. Caso o praticante não tenha boa estabilização da articulação do ombro, é muito possível que ocorra um deslocamento durante a execução ou ainda que aconteçam lesões em músculos primários, como o peitoral, por conta da falta de estabilidade no arco de movimento", ensina o treinador.





Esse papel estrutural do ombro para a boa execução e a prevenção de lesões nos exercícios por si só já justificaria uma atenção especial dos praticantes de musculação. Mas não é só isso. Segundo Bruno Silva, o desenvolvimento das diversas porções dos músculos da articulação é chave também para a construção de um físico mais harmônico.





"Um ombro devidamente trabalho e estimulado resulta em uma proporcionalidade corporal, especialmente quando pensamos na sua relação com o quadril. Isso porque, sob o ponto de vista estético, as extremidades dessas estruturas devem formar um 'X', marcando bastante a linha de cintura", afirma, se remetendo a um dos critérios de avaliação mais importantes de categorias do fisiculturismo como Men's Physique.





A complexidade anatômica e funcional do ombro faz com que ele tenha particularidades importantes no treinamento. Dentre elas, está o fato que os exercícios que focam no seu trabalho estético não são os mesmos que irão torná-lo mais estável na hora de dar suporte para o trabalho de outros grupos musculares.





Bruno Silva explica que isso acontece porque a musculatura que estabiliza a articulação, conhecida como manguito rotador, é mais profunda e necessita de exercícios específicos, geralmente com maior tempo de tensão e menos carga.





Já em relação ao treino de hipertrofia, o treinador destaca os movimentos voltados ao deltóide, músculo mais aparente e o foco principal de movimentos populares como a elevação frontal e a elevação lateral.