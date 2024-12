Quando o assunto é festa de fim de ano, um dos momentos mais esperados entre famílias e amigos é a ceia. Toalhas coloridas, frutas que remetem à época, assados e pratos clássicos são presença nas últimas semanas do ano. Na pegada da gastronomia festiva, quem possui restrição alimentar, opta pela dieta vegana ou vegetariana, merece uma ceia tão saborosa e festiva quanto. Especialista em nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Paloma Popov defende que toda ceia pode – e deve – oferecer opções para todos os públicos.





“As comemorações de festas em geral exigem de quem tem condição alimentar diferenciada atenção na forma de preparo dos alimentos”, alerta a especialista. Ao citar as diversas alternativas de ingredientes e preparo, Paloma indica a criatividade como ponto alto para esse fim de ano, com opções de saladas, pães sem glúten, queijos, leites e derivados sem lactose para compor as receitas.

Apesar de ceia, em geral, não conter preparos com glúten e lactose, o que acaba surpreendendo são as sobremesas, entradas, o clássico panetone, além das famosas rabanadas, sempre presentes no menu. Entre as alternativas, a especialista sugere: “Podemos criar saladas com teor nutritivo para não faltarem nutrientes para esse grupo. Os extratos vegetais podem substituir o leite e seus derivados, com leite de coco, amêndoas, arroz, ou próprio leite de soja”.





No caso do público vegano, Paloma recomenda a utilização de proteínas de origem vegetal, encontradas nas leguminosas, feijões, lentilha, ervilha, soja, grão de bico, e nos cereais, que é o grupo do arroz, milho, cevada, centeio, trigo e aveia. Quando o assunto é dica de receita, Paloma cita algumas preparações, entre elas um quibe feito com trigo para quibe, em que se pode usar cenoura, abobrinha ou abóbora, ou mesmo o tofu, que é o queijo de soja.

Outra alternativa saborosa, segundo Paloma Popov, é o escondidinho com proteína de soja texturizada, que pode ser coberto com purê de batata, de aipim ou de batata baroa.

Para substituir os assados, a dica da especialista é o hambúrguer de grão-de-bico ou hambúrguer de soja. De entrada, o snack de grão-de-bico é a indicação da nutricionista. “O que sempre tem que se levar em consideração é a criatividade. Dá para fazer pratos e cardápios bem elaborados e atender todos os grupos”.





Aprenda a receita desenvolvida pelos alunos de nutrição do CEUB:





Tabule de quinoa, lentilha, damasco e hortelã





Ingredientes



- 200g de quinoa



- 150g de lentilha seca



- 100g de damasco seco em cubos



- 100g de rabanete



- 30g de folhas de hortelã fatiadas



- Suco de 3 limões



- 50ml de azeite extravirgem



- 50g de nozes picadas



- Sal e pimenta a gosto





Preparo



- Cozinhe a quinoa e a lentilha separadamente em água fervente com sal e reserve;



- Junte a quinoa, a lentilha, o rabanete, o damasco, a hortelã, o suco de Limão, o azeite e misture tudo, acertando o sal e a pimenta;



- Acrescente as nozes picadas e sirva.

