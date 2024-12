Além de fornecer os presentes, a A Sós contará com a participação da psiquiatra e sexóloga Fernanda Araújo, que realizará um bate-papo com essas mulheres, abordando temas como amor-próprio, cuidados pessoais e sua importância para a saúde

O amor muitas vezes é associado a um sentimento passivo, algo que é sentido e que, por si só, tem força suficiente para transformar. No entanto, estudiosos, artistas e psicólogos argumentam que o amor é, antes de tudo, movimento. Ele exige ação, compromisso e esforço. Simultaneamente, a ideia de que o presente é agora desafia a forma como muitas pessoas vivem. Estudos apontam que passamos grande parte do tempo presos ao passado ou ansiosos com o futuro. De acordo com um relatório da American Psychological Association, cerca de 47% das pessoas relatam que frequentemente não estão focadas no que estão fazendo no momento.





Com a visão de que o amor e a ação no presente transformam, a A Sós vai destinar parte da venda dos produtos este mês para fornecer kits de cuidados pessoais a mais de 80 mulheres em situação de vulnerabilidade, atendidas pelos projetos do Instituto Morada, de Belo Horizonte – que apoia famílias vulneráveis na região do bairro Tupi – e do projeto Voo Azul, que oferece acolhimento a mães carentes de crianças com autismo.





“Amar é fazer algo pelo outro, mesmo que pareça pequeno. O impacto de uma ação vai muito além do que podemos imaginar”, enfatiza Paulo Aredes, CEO da A Sós.





Além de fornecer os presentes, a A Sós vai contar com a participação da psiquiatra e sexóloga Fernanda Araújo, que realizará um bate-papo com essas mulheres, abordando temas como amor-próprio, cuidados pessoais e sua importância para a saúde. A ação acontecerá na sede dos projetos, na manhã deste sábado (21/12). Segundo a especialista, será um grande prazer participar da iniciativa e levar conhecimento e carinho a essas mulheres. “O amor só ganha força quando é praticado, e a vida só é verdadeiramente vivida quando nos permitimos estar presentes”, comenta.





#Ummilhãodemulheres





A iniciativa, além de integrar a campanha “Amor é Movimento e o Presente é Agora”, faz parte do projeto social da A Sós, que visa alcançar um milhão de mulheres brasileiras com conhecimento sobre saúde e bem-estar íntimos.

Desde o lançamento do projeto, milhares de pessoas já foram beneficiadas. A A Sós enviou dilatadores vaginais Feminist para auxiliar no tratamento de mulheres com câncer atendidas pelo projeto social da Faculdade Inspirar, em Curitiba. Também distribuiu kits de higiene para pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul e doou mais de 1.000 vibradores em Belo Horizonte, no Dia do Sexo. Mensalmente, parte da venda de produtos é destinada a essa causa.





Como participar





Quem quiser contribuir com a ação pode acessar o site da A Sós (www.asosloja.com.br) e adquirir qualquer dermocosmético da linha Dermosex. Parte da venda será destinada ao Projeto #Ummilhãodemulheres. Além disso, em compras acima de R$ 349, o cliente ganha uma ecobag da campanha “Amor é Movimento e o Presente é Agora”.