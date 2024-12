É comum que, com o tempo, os casais se vejam presos à rotina e acabem deixando a vida sexual de lado

Com a chegada de um novo ano, é natural sentir o impulso de renovar vários aspectos da vida. E por que não começar pela vida sexual? Seja em um relacionamento de longa data ou em uma nova fase, apimentar a intimidade pode trazer mais prazer, autoconfiança e conexão entre o casal. Às vezes, um pequeno ajuste pode fazer toda a diferença, transformando o dia a dia e criando formas de prazer.

"É comum que, com o tempo, os casais se vejam presos à rotina e acabem deixando a vida sexual de lado. No entanto, reservar um tempo para essa parte tão importante pode trazer mudanças muito positivas. Explorar novas possibilidades, como fantasias, brinquedos sexuais, fetiches ou até lugares diferentes, pode ajudar a reconectar-se com o prazer de forma espontânea e transformar a relação", explica Vitor Mello, sexólogo e especialista em harmonização íntima masculina.

Com isso, o sexólogo compartilha dicas práticas para apimentar a vida sexual, confira:

1. Abra espaço para conversas sinceras



Muitas vezes, um parceiro(a) tem curiosidades ou interesses que nunca foram compartilhados. A base de uma vida sexual mais satisfatória está na comunicação. “Falar sobre desejos, fantasias e limites cria um ambiente de mais confiança e intimidade. Contudo, não se trata apenas de falar sobre o que você gosta, mas também de ouvir o outro, entender suas expectativas e descobrir juntos novas formas de prazer”, orienta Vitor.

2. Experimente brinquedos sexuais



Inovar no quarto também pode aumentar muito o prazer e a intimidade. O uso de brinquedos sexuais, como vibradores, anéis penianos e até itens como vendas e algemas, pode adicionar mistério e diversão à relação. A ideia é explorar novas possibilidades de prazer, sempre com respeito, sem pressões e com consentimento.

3. Explore fetiches e fantasias



Sair da rotina ajuda a manter o desejo vivo. Os fetiches podem ser uma maneira divertida de explorar o desconhecido e intensificar a intimidade. "Role-playing, onde os parceiros assumem papéis diferentes, e a exploração de fantasias específicas são formas de quebrar a monotonia, desde que ambos estejam confortáveis e curiosos para tentar algo novo", sugere.

4. Redescubra o prazer com novas posições sexuais



Trocar de posições é uma maneira de se redescobrir como casal, trazendo mais diversidade e prazer para o relacionamento. Além disso, mudar de ambiente pode fazer toda a diferença. Trocar o quarto pela sala ou planejar uma escapada romântica pode ser o suficiente para renovar o desejo.

5. Cuide da saúde física e mental



De acordo com Vitor Mello, uma vida sexual saudável também está diretamente ligada ao bem-estar físico e mental. “Uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios e cuidado com a saúde mental influenciam positivamente a libido e a disposição. Estar bem consigo mesmo(a) é um passo importante para sentir-se confiante e livre para explorar a intimidade”,

6. Surpreenda seu parceiro(a)

A surpresa não pode ficar de lado, ela é uma forma poderosa de apimentar a vida sexual. Pequenos gestos de carinho, como um elogio espontâneo, um toque suave durante o dia ou um jantar inesperado, podem aumentar a conexão emocional e a atração física entre o casal. “O importante é mostrar, de maneira criativa, que você se importa e está disposto(a) a quebrar a rotina para manter a chama acesa”.

