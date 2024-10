Nos últimos anos, a saúde mental nos relacionamentos amorosos tem sido um tema de preocupação crescente. Estudos mostram que muitos casais estão vivenciando relações mais tóxicas e danosas, afetando diretamente seu bem-estar emocional. Segundo uma pesquisa realizada pela American Psychological Association (APA), cerca de 40% dos casais relatam que seus relacionamentos afetam negativamente sua saúde mental, levando a um aumento de casos de ansiedade, depressão e burnout emocional.

A psicóloga e especialista em relacionamentos Letícia de Oliveira, fundadora do Núcleo Letícia de Oliveira, explica que o contexto atual, de incertezas pós-pandemia, pressão econômica e intenso uso das redes sociais, intensificou conflitos nos relacionamentos. “As pessoas passaram a se sentir mais isoladas e sobrecarregadas, o que afeta diretamente as dinâmicas de convivência entre casais. O ambiente doméstico, que deveria ser um refúgio, muitas vezes se torna um campo de batalha emocional”, comenta a especialista.



Relacionamentos tóxicos

As redes sociais e a comparação com outros casais, frequentemente idealizados nas mídias digitais, também têm um impacto negativo. Dados da Harvard Business Review indicam que o uso excessivo de redes sociais aumenta os índices de insatisfação e conflito conjugal. “O problema é que as pessoas começam a se comparar com um padrão de relacionamento que não existe. Isso gera expectativas irreais, pressiona o parceiro e, muitas vezes, leva a comportamentos tóxicos”, explica Letícia.

Além disso, questões econômicas e o estresse do cotidiano contribuem para o aumento das tensões nos relacionamentos. Estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), realizados em 2022, revelaram que 30% dos casais brasileiros enfrentam altos níveis de estresse e sobrecarga emocional, fatores que prejudicam a saúde mental individual e do casal.

Saúde mental no relacionamento

Cuidar da saúde mental dentro de uma relação amorosa é essencial para o bem-estar de ambos os parceiros. Letícia de Oliveira oferece dicas práticas para que os casais possam trabalhar juntos na construção de um relacionamento mais saudável. Confira:

1. Estabelecer uma comunicação aberta: “Um dos pilares de um relacionamento saudável é a comunicação. Casais precisam aprender a falar abertamente sobre seus sentimentos, medos e expectativas, sem julgamentos.”



2. Respeitar o espaço individual: “Cada pessoa tem suas necessidades e limites. Respeitar o espaço do outro e incentivar momentos de individualidade é essencial para manter a saúde mental.”



3. Buscar atividades em conjunto que promovam o bem-estar: “Praticar exercícios físicos, meditar ou até mesmo cozinhar juntos pode ser uma ótima forma de aliviar o estresse e fortalecer a conexão emocional.”



4. Evitar comparações: “As redes sociais criam uma ilusão de perfeição. Evitar a comparação com outros casais e focar no que funciona dentro da relação é fundamental para reduzir a ansiedade e frustrações.”



5. Procurar terapia de casal: “Muitas vezes, as dificuldades nos relacionamentos não conseguem ser resolvidas sem ajuda externa. A terapia de casal pode ser uma excelente ferramenta para entender os problemas e encontrar soluções conjuntas.”

Letícia reforça que os casais precisam enxergar a saúde mental como uma prioridade dentro da relação. “Quando ambos os parceiros se apoiam e trabalham juntos para manter o equilíbrio emocional, a relação se fortalece, e a qualidade de vida melhora significativamente”, destaca a especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia