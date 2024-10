Nos últimos anos, a água com limão se tornou praticamente uma celebridade entre as bebidas "milagrosas" para emagrecer. É comum encontrar influenciadores e, até mesmo, pessoas próximas dizendo que beber água com limão em jejum faz maravilhas, como: acelera o metabolismo, ajuda a queimar gordura, elimina toxinas e, claro, emagrece.

Mas será que isso é verdade? Ou estamos diante de mais um mito de dieta? O nutrólogo Ronan Araujo esclarece sobre o que esse hábito realmente pode fazer.





A origem da fama

O limão é uma fruta rica em vitamina C e antioxidantes, e também possui compostos que ajudam a combater inflamações no corpo. Seu sabor ácido e refrescante pode tornar a água mais interessante, ajudando muitas pessoas a se manterem hidratadas, o que já é um grande benefício para a saúde. A hidratação adequada, por si só, já ajuda a regular o metabolismo e melhora o funcionamento do corpo como um todo. Mas a fama de “emagrecedor” vem de onde?

Tudo começou com a ideia de que beber água com limão pela manhã, de preferência em jejum, traria efeitos “detox” para o corpo, ajudando a eliminar toxinas e acelerando o emagrecimento. Mas o que poucas pessoas sabem é que o corpo já possui seus próprios mecanismos de desintoxicação - fígado e rins fazem esse trabalho de forma natural, sem precisar de uma ajudinha extra de limão. Então, será que realmente emagrece? A verdade é um pouco mais complexa.



Embora o limão tenha muitos benefícios para a saúde, como fortalecer a imunidade e melhorar a digestão, não há evidências científicas que provem que ele atue diretamente na queima de gordura. Em outras palavras, beber água com limão não vai, de repente, derreter os quilinhos extras. A sensação de leveza que muitas pessoas relatam ao adotar esse hábito se deve, na maioria das vezes, a uma combinação de fatores:

Hidratação: quando você começa o dia com um copo de água (com ou sem limão), já está ajudando o corpo a funcionar melhor, especialmente após várias horas de jejum durante a noite. A água, por si só, ajuda a evitar a retenção de líquidos e melhora o funcionamento do intestino.

Controle de apetite: a água com limão pode ajudar a reduzir a fome em algumas pessoas, mas esse efeito é mais psicológico do que fisiológico. O sabor cítrico e refrescante pode dar a sensação de saciedade, e começar o dia com um ritual de hidratação ajuda a definir um tom saudável para o restante do dia.

Substituição de bebidas calóricas: se você está trocando o refrigerante, o suco industrializado ou outras bebidas calóricas por água com limão, já há um benefício direto para o emagrecimento. Menos calorias ingeridas é igual a maior chance de perder peso. Mas, novamente, é a troca e não o limão em si que faz a diferença.



Então, por que tantas pessoas acreditam que a água com limão emagrece? Isso pode ser explicado pelo efeito placebo. "Se você adota a água com limão como parte de um conjunto de mudanças em sua rotina - como comer melhor, se exercitar e dormir bem, naturalmente vai perder peso. A questão é que muitas vezes o limão acaba ganhando o crédito, mas é todo o novo estilo de vida que faz o trabalho pesado", explica o nutrólogo.

Mas isso quer dizer que a água com limão não serve para nada? De forma alguma. Ela pode ser uma aliada poderosa para:

Hidratar com um toque a mais : muitas pessoas têm dificuldade de beber água pura. Adicionar um pouco de limão torna a bebida mais saborosa e ajuda a aumentar o consumo diário

: muitas pessoas têm dificuldade de beber água pura. Adicionar um pouco de limão torna a bebida mais saborosa e ajuda a aumentar o consumo diário Melhorar a digestão : o limão tem compostos que estimulam a produção de bile no fígado, facilitando a digestão de gorduras e proteínas. Por isso, muitas pessoas sentem menos inchaço ao consumir a bebida



: o limão tem compostos que estimulam a produção de bile no fígado, facilitando a digestão de gorduras e proteínas. Por isso, muitas pessoas sentem menos inchaço ao consumir a bebida Fornecer antioxidantes e vitamina C: que ajudam a combater os radicais livres, promovem uma pele saudável e dão um impulso ao sistema imunológico



Mitos populares

Há também muitos mitos que cercam a água com limão e podem causar confusão:

“Água com limão acelera o metabolismo” : não há comprovação científica de que o limão tenha algum efeito significativo no metabolismo. O que realmente pode acelerar o metabolismo é a combinação de uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios



: não há comprovação científica de que o limão tenha algum efeito significativo no metabolismo. O que realmente pode acelerar o metabolismo é a combinação de uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios “Limão em jejum emagrece mais” : beber água com limão em jejum não traz nenhum benefício adicional para a perda de peso em comparação com beber em qualquer outro momento do dia. A vantagem, se é que existe, vem do hábito de começar o dia com hidratação



: beber água com limão em jejum não traz nenhum benefício adicional para a perda de peso em comparação com beber em qualquer outro momento do dia. A vantagem, se é que existe, vem do hábito de começar o dia com hidratação “O limão alcaliniza o corpo”: esse é um dos mitos mais difundidos. A ideia é que o limão, mesmo sendo ácido, teria um efeito alcalinizante no organismo, ajudando a “equilibrar” o pH do sangue. No entanto, o corpo humano já mantém o pH do sangue sob controle rigoroso e nenhum alimento tem poder de alterá-lo

Quem deve ter cuidado?

Embora a água com limão seja segura para a maioria das pessoas, há algumas considerações importantes:

Dentes sensíveis : o ácido cítrico pode corroer o esmalte dos dentes com o tempo. Se você gosta de beber água com limão diariamente, tente usar um canudo para evitar o contato direto com os dentes



: o ácido cítrico pode corroer o esmalte dos dentes com o tempo. Se você gosta de beber água com limão diariamente, tente usar um canudo para evitar o contato direto com os dentes Problemas gástricos: pessoas com gastrite, úlceras ou refluxo gastroesofágico podem sentir desconforto com o consumo frequente de água com limão, especialmente em jejum



Vale a pena?

No final das contas, a água com limão não é o milagre que muitos acreditam, mas também não é apenas uma moda passageira. "Se você gosta de começar o dia com um copo de água com limão, vá em frente. Só não espere que essa bebida, sozinha, vá transformar seu corpo. Para quem busca emagrecer, o foco deve estar em um plano alimentar equilibrado e em hábitos de vida saudáveis".

O segredo é simples: água com limão pode ser um ótimo complemento, mas nunca a estrela principal da sua rotina de emagrecimento”, afirma Ronan Araujo.

