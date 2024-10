Já imaginou conseguir realizar dois desejos com apenas um procedimento médico? É exatamente isso que pacientes de sinusite crônica e rinite esperam quando procuram por uma rinoplastia estética: remodelar a aparência do nariz e ao mesmo tempo ficar livre dos incômodos das doenças respiratórias. Atualmente, apenas no Brasil, cerca de 15% da população sofre com sinusite, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.





De acordo com o professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e otorrinolaringologista da Clínica Dolci em São Paulo, Eduardo Dolci, tratar a parte funcional do nariz, melhorando a qualidade de vida do paciente, sempre é o objetivo primordial do cirurgião quando realiza uma rinoplastia. Porém, cada caso tem suas particularidades únicas que precisam ser respeitadas.





“No caso de pacientes com quadro de sinusite crônica, quando o tratamento medicamentoso não é suficiente, a rinoplastia pode ser um bom recurso. A sinusite é uma inflamação das mucosas dos seios da face devido a incapacidade de drenar o líquido excedente da região. Na cirurgia, além de realizar essa drenagem, é possível ampliar o calibre das vias naturais, facilitando o processo de escoamento e impedindo novas incidências”, enfatiza.





Quando se trata da rinite, a rinoplastia pode ajudar a diminuir os sintomas, mas não trará cura, já que os casos são de origem alérgica e não anatômica. Quando o organismo tem contato com o agente que causa a alergia, os cornetos aumentam de tamanho, dificultando a passagem do ar. É a famosa carne esponjosa, que pode vir acompanhada de inflamação – a rinite.





“Quando a rinoplastia é realizada em pacientes com rinite, o objetivo é diminuir o tamanho dos cornetos que sofreram essa hipertrofia. Assim, conseguimos facilitar a passagem do ar, o que diminui a sensação de nariz entupido, a dificuldade de respirar para dormir e os outros sintomas, como secreção e roncos”, elucida.





Em ambos os casos, a verdade é que a intervenção cirúrgica pode ser uma boa alternativa para unir a vontade ter um nariz mais bonito e melhorar a qualidade respiratória. Mas, não existe a garantia de que ela possa resolver a rinite e a sinusite - muitas pessoas desenvolvem sensibilidades alérgicas ao longo da vida, o que pode evoluir para doenças crônicas.





"A melhor conduta, então, é manter um acompanhamento com especialista mesmo depois de estar livre dos sintomas mais graves por conta do procedimento cirúrgico. Isso irá prevenir novas crises, outras doenças e garantir o bem-estar respiratório constante", reforça.



