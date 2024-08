Quem nunca ouviu alguém falar que manga com leite faz mal? É possivelmente uma das crenças mais propagadas, principalmente vindo dos mais velhos, que juram que a combinação é tóxica e faz mal para a saúde, e que resulta em incômodos abdominais, como diarreia, ou até mesmo a morte.





Tudo surgiu quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Na época, o leite era um alimento escasso, enquanto a manga era uma fruta disponível e de fácil acesso. Os senhores de engenho não queriam que os escravizados tivessem acesso ao leite e inventaram essa história, fazendo com que eles ficassem longe da bebida e, desde então, o mito vem sendo contado.







A biomédica Karine Maia esclarece que a combinação pode ser benéfica à saúde. “Tanto a manga quanto o leite são alimentos nutritivos. A manga é rica em vitaminas A e C, fibras e antioxidantes, enquanto o leite fornece proteínas, cálcio e outras vitaminas essenciais. Todos esses componentes orgânicos presentes na fruta potencializam reações importantes em nosso organismo, como cicatrização, reprodução, desenvolvimento embrionário, antioxidantes, que são importantíssimos para o sistema imunológico, a saúde intestinal, por causa das fibras solúveis, e a manutenção do bom nível do colesterol”.







Karine Maia reforça que, no fim das contas, associar o consumo do leite com a maga não passa de uma crença popular brasileira transmitida de geração em geração

Já o leite de vaca é fonte de carboidratos, proteínas, magnésio, vitamina A e B12, importantes para o desenvolvimento e manutenção das funções do sistema nervoso, na formação das hemácias e também na prevenção da anemia.





Porém, algumas pessoas podem ter algumas reações negativas quando consomem o leite ou a fruta. O leite, por exemplo, tem algumas particularidades, como a caseína, proteína que pode ser prejudicial para a saúde de pessoas que apresentam algum tipo de intolerância ou doença inflamatória. “As reações inlcuem distensão abdominal, gases, prisão de de ventre, ou a própria intolerância à lactose. Em alguns indivíduos, podem se apresentar não só pela ingestão da mistura da manga com o leite, mas também após a ingestão do leite puro", explica Karine.





Segundo a biomédica, existem alternativas para quem não se sente bem consumindo o leite de vaca. “Hoje é possível fazer boas substituições ao leite de vaca. Podemos trocá-lo pelo leite de vegetais, como amêndoa e coco, e também pelo leite de outros animais, como cabra, ovelha e búfala. Essas opções podem ajudar a evitar os desconfortos causados pela caseína A1”, esclarece.





Karine Maia reforça que, no fim das contas, associar o consumo do leite com a maga não passa de uma crença popular brasileira transmitida de geração em geração. “É importante que essa ideia seja desmistificada e que as pessoas entendam que muitos mitos sobre alimentação são baseados em tradições culturais ou em conhecimentos desatualizados. A combinação de manga com leite não é prejudicial e pode ser apreciada sem preocupações, porém sempre com moderação para que se tenha uma alimentação saudável”.