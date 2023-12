Apesar da popularidade, existem muitos mitos ligados à corrida, especialmente sobre os cuidados com a pele que os praticantes devem ter

A corrida é uma das atividades físicas mais populares. Apesar da popularidade, existem muitos mitos, especialmente sobre os cuidados com a pele durante a corrida. Correr pode envelhecer? Causa flacidez? Apenas o protetor solar é suficiente para se proteger do sol?



Para acabar com os estigmas e tranquilizar os corredores, a dermatologista Vivian Simões esclarece algumas das principais dúvidas que rondam os corredores. Confira:



Correr envelhece o rosto?

Verdade. Segundo a dermatologista Vivian Simões, a corrida pode ser um fator que colabora para o envelhecimento do rosto, porque esta atividade física, além de consumir rapidamente um grande número de calorias, é uma atividade de alto impacto, o que aumenta a flacidez.

Além disso, normalmente os corredores têm uma dieta restrita com alguns desequilíbrios de calorias, que podem acabar contribuindo para o envelhecimento precoce.

Alguns atletas costumam praticar a corrida ao ar livre, o deixa a pela bem exposta ao sol, em horários de maior radiação, o que também traz um dano grande. Por isso, é sempre bom usar muito protetor solar e cremes hidratantes.



Posso correr em qualquer horário, o importante é treinar!

Mito. “Sempre recomendo a corrida em horário de baixa radiação. O ideal é que o exercício seja praticado antes das 10h ou depois das 17h, que são os horários em que a radiação está menor”, explica a médica.



É só passar o protetor que estou protegido do sol

Mito. Apesar do protetor solar ser um dos principais cuidados para quem deseja se proteger do sol, o uso de roupas com proteção UV, boné ou viseira, óculos de sol para proteção e protetor labial, também são cuidados indispensáveis para os corredores. Alerta a dermatologista.



Correr no sol pode danificar o colágeno da pele?

Verdade. “Os danos da exposição solar são muitos. O sol, além de trazer uma quebra das fibras da pele, ele traz uma quebra das fibras de colágeno e das fibras elásticas. Ele também pode causar um fotodano, que é como costumamos chamar na dermatologia, um dano causado pela luz, que muitas vezes é irreversível. A exposição solar acaba causando uma pele sem cor, sem viço e também com fibras de colágeno totalmente quebradas. Além disso, é sempre bom lembrar que toda essa exposição aumenta muito as chances de câncer de pele e de outras doenças”, avisa a dermatologista.

Posso usar qualquer protetor solar?

Mito. Conforme a dermatologista, o recomendado é utilizar protetores solares adequados para atividades esportivas, com resistência à água e com resistência ao suor: “Hoje em dia contamos com muitos protetores solares que são indicados para o esporte e que têm essa finalidade de não escorrer devido ao suor, assim não provoca ardência nos olhos e não corremos o risco dele sair facilmente”, afirma Vivian Simões.