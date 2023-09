683

A prática da corrida traz inúmeros benefícios para a saúde: fortalece o sistema imunológico, reduz os níveis de estresse e ansiedade, aumenta a resistência e contribui para um estilo de vida saudável. Ela pode ser praticada em parques, ruas e avenidas – com os devidos cuidados –, e nas esteiras em academias. Embora não exija grandes investimentos e habilidades específicas, é sempre importante ouvir as orientações de um especialista. José Zabeu, ortopedista do Vera Cruz Hospital, lista algumas dicas para quem quer começar a praticar o esporte e aproveitar para participar da Corrida Vera Cruz, que ocorrerá no próximo dia 8 de outubro. Confira 10 dicas:

1 – Caso sua opção seja correr na rua, busque sempre um lugar plano;





2 - Sempre comece seus treinos devagar, aquecendo o corpo e aumentando aos poucos a frequência cardíaca. Pequenos alongamentos musculares e amplos movimentos das articulações vão deixar seu corpo mais preparado para o treino;





3 - Quanto ao ritmo de corrida, após o período de aquecimento, se você conseguir conversar normalmente durante a corrida, falando mais de uma frase por vez, isso quer dizer que a corrida está lenta demais. Se sentir falta de ar, mal conseguindo dizer uma palavra completa, quer dizer que a corrida está rápida demais. O passo ideal é algo entre essas duas situações;





4 - Vá devagar nas descidas, que é onde mais se lesiona os joelhos, pés e coluna. O ideal é encurtar o passo, manter o esforço físico e absorver o impacto com mais consciência do seu movimento;





5 - Corra em intervalos. O ideal para iniciantes é alternar trechos de corridas leves com caminhadas, até pegar condicionamento. Isso pode demorar semanas, não tenha pressa;





6 - Não se preocupe com a distância. Ela virá com o tempo. O importante é criar o hábito, definir os minutos dedicados aos exercícios e os dias da semana, até que vire rotina. A distância aumentará sem que você perceba. E, no começo, evite correr mais que três vezes na semana, para respeitar seus músculos e articulações. Caso não tenha conseguido correr em um dos dias, não se culpe. Pense no longo prazo e vá encaixando os treinos na sua vida;





7 - Dores leves na panturrilha, por vezes na coxa e nos glúteos, são normais e prováveis sinais de que os treinos estão sendo efetivos. Já dores nos pés, na parte da frente ou na lateral dos joelhos e na lateral dos quadris sugerem alguma sobrecarga ou técnica de corrida inadequada. Ouça e entenda seu corpo e peça ajuda quando necessário, ao médico, ao fisioterapeuta ou ao educador físico, a depender da situação;8 - Sobre o tênis para correr, não precisa investir muito no começo. Mas à medida que a intensidade dos treinos aumentar, vale a pena procurar aquele modelo que se adapta mais aos seus pés e ao seu corpo. E isso é muito individual, não há regras. Leia a respeito, procure especialistas e ache o modelo que lhe deixe confortável e não cause lesões;9 - Para as mulheres, é importante o uso de roupas com alguma estrutura para dar suporte aos seios, uma vez que o impacto repetido dos passos pode gerar dores e desconforto;





10 – Ao final dos treinos, alongue seus músculos por pelo menos 30 segundos cada grupo muscular (panturrilhas, coxas, glúteos e lombar), o que vai ajudar na recuperação e minimizar lesões futuras. E não se esqueça de se hidratar e se alimentar corretamente.