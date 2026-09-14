Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta segunda (14/9)
Candidatos têm dia de visitas, entrevistas e caminhadas
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Os candidatos ao governo de Minas Gerais participam de caminhadas, visitas, panfletagens e entrevistas em diferentes cidades mineiras nesta segunda-feira (14/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
9h - Café com empresários na Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas).
13h - Sabatina no jornal O Tempo.
15h - Visita à Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).
18h40 - Entrevista à TV Bandeirantes.
Ben Mendes (Missão)
Sem agenda de campanha.
Cleitinho (Republicanos)
A reportagem procurou a assessoria do candidato, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.
Flávio Roscoe (PL)
9h - Encontro com representantes e profissionais da segurança pública.
11h - Sabatina na TV Globo.
13h - Reuniões institucionais e gravações.
19h - Entrevista à TV Rede Nova Super.
Gabriel Azevedo (MDB)
10h - Debate com candidatos ao Governo de Minas Gerais na Jovem Pan News.
13h30 - Encontro com entidades do setor de inovação e tecnologia.
14h45 - Gravação de conteúdos audiovisuais.
19h45 - Sabatina promovida pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Auxiliares de Apoio da Saúde, Técnicos Operacionais da Saúde e Analistas de Gestão e Assistência à Saúde (Sindpros) e pela Associação dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais (Asthemg).
Henrique Áreas (PCO)
18h - Reunião com a coordenação de campanha.
Indira Xavier (UP)
8h - Panfletagem na Praça dos Bancos de Lavras, no Sul de Minas.
15h - Panfletagem em frente à sede da Empresa Marelli.
19h - Encontro com aliados.
Mateus Simões (PSD)
10h15 - Sabatina na Band News.
15h10 - Caminha com apoiadores pelo centro de Itajubá, no Sul de Minas.
18h45 - Encontro com prefeitos e lideranças em Ouro Fino, no Sul de Minas.
Patrus Ananias (PT)
16h - Caminhada pelo centro comercial de Ipatinga, no Vale do Rio Doce.
19h - Encontro "Vale do Aço com Patrus" em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.
Rafael Duda (PSTU)
7h e 13h - Panfletagem e conversa com trabalhadores da empresa de mineração Ferro +, em Congonhas, na Região Central de Minas.
Túlio Lopes (PCB)
8h - Panfletagem na Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), campus Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.
11h - Panfletagem na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) em Divinópolis.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos