Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta segunda (14/9)

Os candidatos ao governo de Minas Gerais participam de caminhadas, visitas, panfletagens e entrevistas em diferentes cidades mineiras nesta segunda-feira (14/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

9h - Café com empresários na Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas).

13h - Sabatina no jornal O Tempo.

15h - Visita à Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).

18h40 - Entrevista à TV Bandeirantes.

Ben Mendes (Missão)

Sem agenda de campanha.

Cleitinho (Republicanos)

A reportagem procurou a assessoria do candidato, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Flávio Roscoe (PL)

9h - Encontro com representantes e profissionais da segurança pública.

11h - Sabatina na TV Globo.

13h - Reuniões institucionais e gravações.

19h - Entrevista à TV Rede Nova Super.

Gabriel Azevedo (MDB)

10h - Debate com candidatos ao Governo de Minas Gerais na Jovem Pan News.

13h30 - Encontro com entidades do setor de inovação e tecnologia.

14h45 - Gravação de conteúdos audiovisuais.

19h45 - Sabatina promovida pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Auxiliares de Apoio da Saúde, Técnicos Operacionais da Saúde e Analistas de Gestão e Assistência à Saúde (Sindpros) e pela Associação dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais (Asthemg).

Henrique Áreas (PCO)

18h - Reunião com a coordenação de campanha.

Indira Xavier (UP)

8h - Panfletagem na Praça dos Bancos de Lavras, no Sul de Minas.

15h - Panfletagem em frente à sede da Empresa Marelli.

19h - Encontro com aliados.

Mateus Simões (PSD)

10h15 - Sabatina na Band News.

15h10 - Caminha com apoiadores pelo centro de Itajubá, no Sul de Minas.

18h45 - Encontro com prefeitos e lideranças em Ouro Fino, no Sul de Minas.

Patrus Ananias (PT)

16h - Caminhada pelo centro comercial de Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

19h - Encontro "Vale do Aço com Patrus" em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.

Rafael Duda (PSTU)

7h e 13h - Panfletagem e conversa com trabalhadores da empresa de mineração Ferro +, em Congonhas, na Região Central de Minas.

Túlio Lopes (PCB)

8h - Panfletagem na Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), campus Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

11h - Panfletagem na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) em Divinópolis.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos