PF mira Cezinha de Madureira, aliado de Mendonça, em operação sobre emendas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (14/9) a terceira fase da Operação Transparência, que investiga suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares. Segundo informações obtidas pela TV Globo, o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) está entre os alvos da ação.

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Cezinha é amigo e aliado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e foi o responsável por articular um encontro reservado entre o magistrado e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A advogada Valéria Rodrigues Linhares, mulher do deputado, também é alvo da operação. Em agosto, a PF apreendeu R$ 510 mil em dinheiro vivo em uma bagagem de mão que ela transportava.

Nesta segunda, policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. As ordens foram expedidas pelo Supremo.

Segundo a PF, a nova etapa é um desdobramento de uma investigação iniciada em dezembro de 2025 para apurar irregularidades na destinação de emendas parlamentares. A corporação investiga possíveis crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

As apurações indicam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionado ao resultado de processos em andamento, sob a alegação de que poderiam influenciar decisões judiciais.

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A Polícia Federal ressaltou que, até o momento, não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos investigados.

