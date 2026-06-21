Pré-candidatos desistem do governo de São Paulo

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e o ex-prefeito de Santo André, no ABC Paulista, Paulo Serra (PSDB-SP) desistiram de concorrer ao governo de São Paulo. O plano, segundo eles, é assumir cargos no Congresso e na Esplanada dos Ministérios, a depender dos resultados das eleições de outubro deste ano.

Com as desistências, apenas dois pré-candidatos se mantiveram na corrida: o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pretende buscar a reeleição, e o ex-ministro da Fazenda do Governo Lula (PT), Fernando Haddad (PT).

A decisão de Kim foi anunciada durante um evento do recém-criado Partido Missão, neste sábado (20/6). Na ocasião, ele afirmou que decidiu disputar um novo mandato na Câmara dos Deputados depois de ter sido escolhido para comandar o “Ministério da Reforma de Estado”, proposto pelo pré-candidato à Presidência da República Renan Santos, do mesmo partido.

Renan é um dos nomes que miram o Planalto. Levantamento Datafolha divulgado neste fim de semana indica que o pré-candidato, que é presidente nacional do Missão, está empatado tecnicamente em terceiro lugar com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), em uma simulação de primeiro turno, com 3% das intenções de voto.

A liderança é do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 41% das sinalizações, seguido do senador Flávio Bolsonaro (PL), que pontuou 31%.

Já a desistência de Paulo foi divulgada neste domingo (21/6). Em vídeo publicado no Instagram, o ex-prefeito anunciou ter decidido se tornar pré-candidato a deputado federal “para levar Santo André e o ABC (Paulista) para Brasília”.

Na visão dele, a região paulista enfrenta questões que nascem e se resolvem “com decisões tomadas longe daqui, em Brasília”.

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“É preciso levar Santo André e o Grande ABC para dentro do Congresso Nacional com a mesma seriedade, o mesmo compromisso e a mesma vontade de resolver problemas reais, que sempre guiaram meu trabalho. Por isso decido dar um novo passo: sou pré-candidato a deputado federal. Não é o fim de um projeto. É a continuidade dele, em outra escala”, escreveu na publicação.

