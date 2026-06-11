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Em 3º lugar na Quaest, Renan Santos diz que enterrou ideia de terceira via

Pré-candidato do Missão à Presidência se apresenta como alternativa ao petismo, bolsonarismo e Centrão

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/06/2026 06:12

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Em 3º lugar na Quaest, Renan Santos diz que enterrou ideia de terceira via
Em 3º lugar na Quaest, Renan Santos diz que enterrou ideia de terceira via crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Renan Santos, pré-candidato ao Planalto pelo Partido Missão, disse à coluna que a mais recente rodada de pesquisas da Genial/Quaest, na qual aparece em terceiro lugar, consolida o que chamou de “surgimento de uma nova força política“.

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“É o fim da ideia de terceira via. Os candidatos da chamada terceira via acabaram. O que estamos vendo é a ascensão de uma força política concreta, com ideias, e que não tem nada a ver com a terceira via. É isso que está me fazendo crescer”, afirmou.

Renan se refere ao fato de aparecer empatado com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e à frente dos ex-governadores de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB).

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“A terceira via era um projeto do Centrão para enfrentar o petismo e o bolsonarismo”, acrescentou.

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