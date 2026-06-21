André do Prado mantém Eduardo Bolsonaro suplente no Senado após condenação

Pré-candidato do Partido Liberal (PL) ao Senado por São Paulo, o deputado estadual André do Prado afirmou que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) será seu primeiro suplente, caso alcance o cargo nas eleições de outubro. Segundo ele, Eduardo é quem deveria estar em seu lugar.

Apesar das falas, ele garantiu que não abdicaria da cadeira no Senado para cedê-la a Eduardo. As declarações foram feitas durante evento da própria pré-candidatura, realizado em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo (SP), neste sábado (20/6).

“Agradeço ao Eduardo pelo apoio e confiança, porque essa vaga era para ser dele, e o Eduardo não vai poder disputar o Senado. Obrigado a ele por essa confiança. Defenderei no Senado todas as pautas da direita, que o Eduardo também defende, para garantir a atuação dos nossos valores", afirmou.

O pré-candidato afirmou que Eduardo continua sendo seu 1º suplente. “Existem recursos que ainda podem ser impetrados e a gente acredita que o plenário do Supremo possa reverter isso." No sistema político, o suplente é quem assume o lugar do titular em caso de ausência temporária, impedimento ou vacância do cargo.



Na cerimônia, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) disse que “não foi uma decisão fácil” optar pela candidatura de André, mas classificou a necessidade pela “suposta defesa da democracia”. “Infelizmente, por conta de uma suposta defesa da democracia, fizeram abusos e o Eduardo não pôde estar aqui com a gente hoje", declarou.

Eduardo Bolsonaro está “autoexilado” nos Estados Unidos, onde mora desde fevereiro de 2025. Na última semana, ele foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo que investigou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Além da detenção, foi determinado que ele pague 50 dias-multa fixados no valor de dois salários mínimos e inelegibilidade que pode se estender por até 12 anos e dois meses.

Ainda na cerimônia de pré-lançamento, Flávio Bolsonaro não economizou críticas ao atual presidente da República que, na visão dele, “abriu as fronteiras” para o narcoterrorismo. O senador também usou uma camisa da Seleção Brasileira com o nome de Neymar Jr., um dia após críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a atuação do jogador.

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O evento também contou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal e também pré-candidato ao Senado Guilherme Derrite (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL).