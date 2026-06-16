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PL ignora pressão de Eduardo Bolsonaro

Filho do ex-presidente faz barulho nas redes, mas, até aqui, partido descarta romper nos estados com o Novo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/06/2026 06:10

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PL ignora pressão de Eduardo Bolsonaro
PL ignora pressão de Eduardo Bolsonaro crédito: Fotos: Reprodução/Amado Mundo; Andressa Anholete/Agência Senado

Por enquanto, é só barulho. Não existe a possibilidade de o PL romper alianças com o Novo nos estados em razão das novas críticas de Romeu Zema a Flávio Bolsonaro.

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Eduardo Bolsonaro defendeu essa hipótese, mas, até aqui, conseguiu apenas curtidas nas redes sociais.

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