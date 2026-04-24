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Gilmar pede desculpas por citar homossexualidade ao mencionar falas de Zema

Ministro diz que errou e afirmou que pretende enfrentar "uma indústria de difamação e de acusações caluniosas" contra o Supremo

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24/04/2026 12:24

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Ministro do STF, Gilmar Mendes
Ministro do STF, Gilmar Mendes crédito: Gustavo Moreno

O ministro do Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes pediu desculpas nesta quinta-feira (23) por ter citado a homossexualidade ao rebater as críticas do pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) à corte.

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"Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro", escreveu o ministro em publicação no X (ex-Twitter).

Gilmar afirmou ainda haver "uma indústria de difamação e de acusações caluniosas" contra o Supremo e disse que pretende enfrentá-la. "Reitero o que está certo", disse.

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Mais cedo, em entrevista ao portal Metrópoles, o ministro havia comparado as críticas de Zema ao tribunal a retratar o ex-governador de Minas Gerais como homossexual e questionado se isso não seria "ofensivo".

"Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo?", disse à ocasião.

A fala repercutiu negativamente, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acusou o ministro de homofobia. Em publicação no X, Zema respondeu que "só ofende quando tem fundo de verdade" e reagiu com emoji de risada a uma imagem gerada por IA (inteligência artificial) que mostra um boneco dele com uma bandeira da comunidade LGBTQIA+.

Gilmar enviou ao colega Alexandre de Moraes, nesta semana, um pedido de investigação contra Zema no inquérito das fake news após o presidenciável divulgar, no mês passado, um vídeo em suas redes sociais em que um boneco que imita o magistrado conversa com outro que representa o ministro Dias Toffoli sobre o caso Banco Master.

Nas imagens, o fantoche de Toffoli pede ao de Gilmar que suspenda a quebra de seus sigilos, determinada pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado, do Senado. O boneco do magistrado então anula a decisão.

Em troca, ele pede "só uma cortesia lá do teu resort que tá pago, 'tô' a fim de dar uma jogadinha essa semana", referindo-se ao Tayayá, que tinha participação de Toffoli e foi comprado por um fundo ligado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

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Moraes enviou o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR), que ainda não se manifestou. O procedimento é sigiloso.

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