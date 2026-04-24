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O apoio silencioso a Gilmar Mendes

Muitos evitam defesa pública, mas endossam o decano nos bastidores

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
24/04/2026 06:33

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O apoio silencioso a Gilmar Mendes
O apoio silencioso a Gilmar Mendes crédito: Antonio Augusto

Apesar das críticas, sobretudo nas redes sociais, Gilmar Mendes tem sido incensado internamente por ministros do STF mais próximos a ele.

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Além disso, parlamentares da base governista aprovam os últimos gestos do decano do Supremo, especialmente a defesa do inquérito das fake news.

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Publicamente, porém, evitarão fazer qualquer comentário. Argumentam, nos bastidores, que eventuais correções de rumo caberiam única e exclusivamente ao presidente da corte, Edson Fachin.

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