O apoio silencioso a Gilmar Mendes

Apesar das críticas, sobretudo nas redes sociais, Gilmar Mendes tem sido incensado internamente por ministros do STF mais próximos a ele.

Além disso, parlamentares da base governista aprovam os últimos gestos do decano do Supremo, especialmente a defesa do inquérito das fake news.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Publicamente, porém, evitarão fazer qualquer comentário. Argumentam, nos bastidores, que eventuais correções de rumo caberiam única e exclusivamente ao presidente da corte, Edson Fachin.