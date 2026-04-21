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DIA DE TIRADENTES

Ouro Preto: ministro do STF falta à cerimônia da Medalha da Inconfidência

A ausência de André Mendonça pode ter ligação com os embates frequentes do ex-governador Romeu Zema com a Suprema Corte

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
21/04/2026 10:51

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André Mendonça concentra decisões sobre o caso Master
André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, era um dos homenageados com a Medalha da Inconfidência crédito: EVARISTO SÁ/AFP

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, não compareceu à cerimônia em comemoração ao Dia de Tiradentes em Ouro Preto (MG), na Região Central, nesta terça-feira (21/4), que contou com a presença do ex-governador Romeu Zema (Novo). Ele era um dos homenageados com a medalha da Inconfidência.

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Zema, que deixou o governo do estado no dia 22 de março para disputar a Presidência da República, tem tido embates frequentes com a Corte Suprema.

No mais recente, ele defendeu abertamente, na semana passada, a prisão de ministros da Corte. Disse, ainda, que o STF atravessa um processo de deterioração e que a Corte "cheira mal".

Além disso, nesta semana, o ministro Gilmar Mendes encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes uma notícia-crime contra Zema, pedindo a inclusão do ex-governador mineiro no inquérito das fake news. Moraes, que é relator do inquérito, enviou a manifestação à Procuradoria-Geral da República (PGR), que ainda não se pronunciou sobre o caso.

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O pedido do ministro ocorreu após a divulgação, no mês passado, de um vídeo nas redes sociais de Zema. Na gravação, um boneco de fantoche que imita Gilmar Mendes dialoga com outro que representa Dias Toffoli.

No conteúdo, o personagem atribuído a Dias Toffoli solicita a suspensão da quebra de seus sigilos, determinada pela CPI do Crime Organizado, e o personagem que simula Gilmar Mendes atende ao pedido. Em seguida, o boneco pede em troca uma "cortesia" em um resort. A fala em questão se refere ao resort Tayayá, que era de Dias Toffoli e foi comprado por um fundo ligado a Daniel Vorcaro.

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O ex-governador questionou a iniciativa de judicialização do caso. “Os ministros não gostaram da nossa série ‘Os intocáveis’. Beleza. Mas me processar por isso?”, questionou. “Se um teatro de fantoches é visto como ameaça por Gilmar e Moraes, é sinal de que a carapuça serviu”, escreveu.

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