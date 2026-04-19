Medalha da Inconfidência: Veja a programação completa da tradicional festa em Ouro Preto
Cerimônia em Ouro Preto premia 171 personalidades por suas contribuições a Minas e ao Brasil; veja quem são os homenageados deste ano
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A Medalha da Inconfidência, principal honraria do Governo de Minas Gerais, será entregue em 21 de abril de 2026, na cidade de Ouro Preto. A cerimônia será conduzida pelo governador Mateus Simões (PSD) e terá início às 9 horas, com um ato cívico na Praça Tiradentes. Entre os agraciados estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; a deputada estadual, Beatriz Cerqueira (PT); o atacante Hulk, do Atlético; o músico Samuel Rosa, ex-Skank; e a atriz Debora Falabella.
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Às 10 horas, a entrega das medalhas ocorrerá no Centro de Convenções da Ufop. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Leite é presidente do Conselho da Medalha e também participa dos dois momentos da solenidade.
A homenagem foi criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek. A entrega ocorre tradicionalmente em 21 de abril, data que marca a execução de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Neste dia, a capital do estado é simbolicamente transferida para Ouro Preto.
A solenidade começa com uma cerimônia militar na Praça Tiradentes, com a participação dos Dragões da Inconfidência, hasteamento da bandeira e uma salva de 21 tiros. A entrega das medalhas ocorre logo em seguida, no Centro de Artes e Convenções da Ufop.
Governador de SP recebe honraria máxima
Neste ano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será o principal agraciado com o Grande Colar da Inconfidência. A comenda é a mais alta concedida pelo estado e destina-se exclusivamente a chefes de Estado, de Governo e dos demais Poderes da União.
Eleito em 2023, Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura entre 2019 e 2022. Engenheiro civil, atuou por 17 anos no Exército Brasileiro e ocupou cargos no Dnit, na Controladoria-Geral da União e na Câmara dos Deputados.
Em edições anteriores, o Grande Colar foi concedido aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (2024) e Michel Temer (2023). Em 2025, a honraria foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
Outros homenageados de 2026
A Medalha da Inconfidência tem quatro graus e homenageia pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Em 2026, 171 personalidades serão agraciadas.
A lista inclui parlamentares, como o senador Carlos Viana (PSD), o deputado federal Pedro Aihara (PP), e a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT). Também serão homenageados artistas como Samuel Rosa, Debora Falabella, Lô Borges (1952 - 2025) e Gusttavo Lima. O atacante Hulk, do Atlético, o escritor Fabrício Carpinejar e o influenciador Henrique Madeirite (1975-2026) também estão na lista.
Veja a lista completa:
(Lista oficial conforme edição do Diário Oficial do Estado em 18/4/2025)
Grande Colar
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Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo
Grande Medalha
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Marian Schuegraf, Embaixadora da União Europeia no Brasil
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André Luiz de Almeida Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal
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Desembargador Ricardo Couto de Castro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro
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Rogério Simonetti Marinho, Senador da República pelo Rio Grande do Norte
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Carlos Alberto Dias Viana, Senador da República por Minas Gerais
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Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, Ministro do Superior Tribunal Militar
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General de Exército Pedro Celso Coelho Montenegro, Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro
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Carlos Augusto Pires Brandão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ
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Vice-Almirante Iunis Távora Said, Comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil
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Luciano Campos da Silva, Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto
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Alessandro Fernandes Moreira, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Ex-Offício
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Heron Laiber Bonadiman, Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
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Caroline Loureiro Goulart Teixeira, Defensora Pública-Geral de Minas Gerais - Ex-Offício
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Marcílio Barenco Correa de Mello, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais
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General de Brigada Marcelo de Melo Pontes Feliciano, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve-Montanha do Exército Brasileiro
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General de Brigada Ronald Alexandre Mandim de Oliveira, Comandante da Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro
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Brigadeiro do Ar Jorge Marcelo Martins da Silva, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR - Ex-Offício
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Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais de 2025 a 2026 - Promoção
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Vander Francisco Costa, Presidente da Confederação Nacional dos Transportes
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Desembargador Federal Lincoln Rodrigues de Faria, Tribunal Regional Federal da 6ª Região
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Mariano Guimaraes Sepúlveda, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Promoção
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Delegada-Geral de Polícia Yukari Miyata, Diretora da Academia de Policia Civil de Minas Gerais
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Coronel BM Rubens Fernandes de Oliveira, Diretor de Recursos Humanos do CBMMG
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Antônio Marcos Nohmi, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - Ex-Offício
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Gilberto Kassab, Presidente do Partido Social Democrático – PSD
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Professora de Educação Superior Vanesca Korasaki, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg
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Alexandre Rodrigues Ferreira, Diretor do Hospital das Clínicas da UFMG
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Fabrício Carpinejar, Escritor
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Márcio Hilton Fragoso Borges, Escritor
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Débora Lima Falabella, Atriz - Promoção
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Samuel Rosa de Alvarenga – Samuel Rosa, Músico - Promoção
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Paula Fernandes de Souza – Paula Fernandes, Cantora e Compositora - Promoção
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Nivaldo Batista Lima - Gusttavo Lima, Cantor e Compositor
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César Menotti da Silva, Cantor - Promoção Fabiano José da Silva – Fabiano, Cantor
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Givanildo Vieira de Sousa – Hulk, Atleta Profissional
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Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior - Fadenor
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Rodrigo da Silva Pereira, 3º Sargento PM - In-memoriam
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Salomão Borges Filho, Cantor e Compositor Músico – In-memoriam
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Henrique Costa Ferreira - Henrique Maderite, Influencer Digital - In-memoriam
Medalha de Honra
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Pedro Doshikazu Pianchão Aihara, Pedro Aihara, Deputado Federal
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Dom Walter Jorge Pinto, Bispo da Diocese de Campanha em Minas Gerais
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Bárbara Barros Botega, Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais entre 2025 a 2026
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Coronel de Exército Leonardo Toledo de Melo Ramos, Chefe de Estado-Maior do Comando da 4ª Região Militar, Comando da 4ª Região Militar
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Coronel de Exército Davison José de Castro Almeida, Comandante do Núcleo da Base Administrativa do Comando da 4ª Região Militar
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Coronel Aviador Gleydson Márcio Tavares Cavalcanti, Chefe da Subdivisão de Bancas e Editais da Divisão de Admissão e Seleção do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica
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Coronel Aviador Anderson Guimarães da Cruz, Chefe da Divisão Técnica do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa
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Coronel Intendente Barbara da Silva Caetano, Chefe do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa Comando da Aeronáutica
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Ricardo Mari de Novais, Coronel PM
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Coronel PM Ralfe Veiga de Oliveira, Comandante da 1ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais
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Delegada-Geral de Polícia Elizabeth de Freitas Assis Rocha, Corregedora-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais
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Delegado-Geral de Polícia Civil Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, Chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia
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Beatriz da Silva Cerqueira, Beatriz Cerqueira, Deputada Estadual – Promoção
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Marcos Joseraldo Lemos, Marquinho Lemos, Deputado Estadual - Promoção
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Noraldino Lucio Dias Júnior, Noraldino Júnior, Deputado Estadual – Promoção
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Rubens Rollo D'Oliveira, Desembargador Federal do TRF6
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Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, Desembargadora do TJMG
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Régia Ferreira de Lima, Desembargadora do TJMG
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Roberto Apolinário de Castro, Desembargador TJMG
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Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade, Desembargadora do TJMG
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Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte, Procuradora de Justiça
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Marolinta Dutra, Defensoria Pública
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Guilherme Andrade Carneiro Deckers, Defensor Público
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Hélio Fagundes Veloso, Defensor Público
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Guilherme Barquette Fernandes, Defensor Público
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Paula Ávila Dantas Brunner, Defensora Pública
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Ronaldo Santos de Oliveira, Juiz Federal do TRF6
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Frederico Papatella Padovani, Secretário Adjunto de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais
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Tenente-Coronel Soraia Emilia Amin dos Santos, Prefeita de Aeronáutica de Lagoa Santa
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Tenente-Coronel Douglas Rodrigues Mendonça, Superintendente de Transportes do Gabinete Militar do Governador
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Domingos Sávio de Mendonça, Tenente-Coronel da Reserva
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Valmir Rodrigues da Silva, Presidente da Federaminas
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Lucas Vieira Lopes, Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM, Prefeito de Iguatama
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Camila Barbosa Neves, Diretora-Presidente da MGS
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Fábia Pereira Lima, Diretora de Comunicação da UFMG
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José Alberto Naves Cocota Júnior, Diretor da Escola de Minas da Ufop
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Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT - Promoção
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Caroline Lima Paz, Auditora de Controle Externo do TCE
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Flávio Martins Pereira, Chefe de Gabinete do Reitor da Unimontes
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Major Lucas Tadeu Bonaccorsi, Superintendente de Segurança do Gabinete Militar do Governador
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Ana Paula Braz Maletta, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Uemg
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Laura de Mello e Souza, Professora do Ensino Superior USP
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Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Fomento das Bacias do Jequitinhonha, Rio Pardo, Mucuri e adjacências- CID Rios e Prefeito Municipal de Arinos
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Fábio Henrique Gardingo, Prefeito Municipal de Matipó
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Chrystian Shankar de Oliveira Lima, Padre Sérgio Márcio de Oliveira, Padre
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Cristiano Felix dos Santos Silva, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Promoção
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Márcio Francisco Lopes da Silva, Presidente do Laticínios ITA Indústria e Comércio de Alimentos Laticínios
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Fábio Luiz Braidatto, Diretor Executivo da Rede INTERTV, Minas - Afiliada Globo
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Fábio Chateaubriand Guedes Borba, Sociólogo
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Lucas Vasconcelos Lima Gonzalez, Diretor-Corporativo Transpes
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Tiago Lima Mitraud de Castro Leite, Diretor-Presidente do Instituto Libertas
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Christopher Guimarães Laguna, Presidente Estadual do Partido Novo
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Bruno Baeta Ligório, Presidente do SICEPOT-MG
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João Batista Miguel, Coordenador Cultural do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Promoção
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Grace Anne Paes de Souza - Grace Passô. Atriz e Dramaturga - Promoção
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Ronaldo Cagiano Barbosa, Escritor, Academia Mineira de Letras
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José Henrique Dias Salvador, Presidente da Rede Mater Dei de Saúde
Medalha da Inconfidência
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Promotor de Justiça Jales Guedes Coelho Mendonça, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás
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Walter Zwicker Esbaille Júnior, Juiz de direito da 12a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte
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Flávio Márcio Lopes Pinheiro, Promotor de Justiça Vanessa do Carmo Diniz, Promotora de Justiça
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José Antônio Freitas Dias Leite, Promotor de Justiça Lenira de Castro Luiz, Promotora de Justiça
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Henrique Lima Quites, Controlador Interno do TCE-MG
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Marcelo Oliva Galizzi, Delegado de Polícia Civil
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Capitão de Corveta Addison Tavares Couto, Delegado Fluvial de Pirapora Marinha do Brasil
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Capitão de Corveta Larrubia da Silva Freitas, Chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Marinha do Brasil
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Capitão da Aeronáutica Harlen Perdigão Faleiro, Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa
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Capitão BM Andréa Coutinho Martins, Chefe de Gabinete do Comando-Geral do CBMMG
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Gustavo Bicalho Ferreira da Silva, Diretor Executivo de Planejamento e de Orçamento do Conselho da Justiça Federal
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Raimundo do Nascimento Ferreira, Diretor da Secretaria Administrativa do Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais - TRF6
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Alex Lopes de Freitas, Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica do TCE-MG
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Alexandre Sousa da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação do TCE-MG
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Heliane da Costa Ravaiani Brum, Diretora de Análise de Contas e Auditoria Financeira do TCE-MG
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Tébar Sá Pereira Contente, Diretor Institucional e Assessor Especial da Presidência da OAB/MG
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Aline Brandão Silva, Chefe do Cerimonial do Governador do Estado de Minas Gerais
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Leonardo Amaral Castro, Secretário Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte
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Alexander Nicolas Dannias, Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas de Poços de Caldas
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Raimundo Célio de Paiva, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Abre Campo
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Fernanda Elisa Pereira Altoé, Vereadora em Belo Horizonte
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Marcela de Lacerda Trópia, Vereadora Belo Horizonte
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Wili dos Santos - Vile Santos, Vereador de Belo Horizonte
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Braulio Alves Silva Lara, Vereador em Belo Horizonte
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Nicolle Ferreira Bleme, Controladora-Geral da Prefeitura de Contagem
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Feliciana Juliana Rosa da Cunha, Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
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1º Tenente BM Henrique César Barcellos de Souza, Porta Voz do CBMMG
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1° Tenente BM Thiago Augusto da Silva, Chefe do Transporte do 4º Batalhão do CBMMG
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Anderson Luiz de Oliveira Rezende, Subtenente EB
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Francisnei José Taveira, Suboficial da Marinha
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Adelino Bento Júnior, 1º Sargento da PM
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Rafael Alves de Oliveira, 2º Sargento PM
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Maria Angélica Esteves de Oliveira, 2º Sargento PM
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Jean William Bernardes, Cabo BM
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Dieny Helem da Silva Valério, Soldado PM
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Camila Lopes Malveira Catão, Sub-chefe do Gabinete do Reitor da UFMG
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Bárbara Malveira Orfanò, Diretora Adjunta de Relações Internacionais da UFMG
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Márcio Luís de Oliveira, Professor do Ensino Superior da UFMG
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Rui Rothe-Neves, Professor de Ensino Superior da UFMG
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Rafahel Carvalho de Souza, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas
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Max do Val Machado, Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas
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Lauro Soares de Freitas, Diretor do Instituto Politécnico da PUC Minas
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Anselmo Sebastião Botelho, Professor de Educação Superior da Uemg
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Tiago de Morais Faria Novais, Professor de Educação Superior da Uemg
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Claudiana Donato Bauman, Professora Ensino Superior da Unimontes
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Kathleen Garcia Nascimento, Gestora de Empreendimentos da Copasa
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Americo Manoel da Silva Junior, Chefe do Escritório de Processo e Indicadores - Cohab Minas
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André Azevedo Gonçalves, Presidente do Instituto Plenum Brasil
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Asafe de Alcântara Martins, Apresentador na Record Minas
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Bruno Araújo Oliveira, Secretário Executivo da SEDE 2024 a 2026
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Caio César Coimbra, Diretor de Promoção e Articulação Institucional da Emater de 2025 a 2026
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Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes, Advogada
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Celso Silveira Faria, Músico
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Daniel Saffran Barbosa, Engenheiro de Materiais
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Délio Vieira de Aquino, Empresário
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Eduardo Xavier Alvernaz, Escrivão de Polícia da PCMG
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Eunice Ferreira da Silva Brandão, Vigia Patrimonial do Museu Casa Guinard
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Fernanda de Paula Rocha, Assessora de Comunicação Social da Uemg
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Frederico Silva Miana, Sócio Fundador da Vortex Holding
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Guilherme Bernardes Filho, Empresário da Vinícola Bárbara Eliodora
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Ivacy Simões, Professor
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Lucas Bessoni Coutinho de Magalhães, Presidente do Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais de 2020 a 2022
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Luciano Mendes Nogueira, CEO - Diretor Presidente da Ferro + Mineração S/A
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Mario Pereira Teles, Artesão
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Samira Alfenas Antunes, Vice-Provedora da Santa Casa de Ouro Preto
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Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, Advogado
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Soraia de Andrade Lara Carvalho, Coordenadora do Acervo da Academia Mineira de Letras
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Suely Santos Machado, Diretora do Grupo de Dança Primeiro Ato
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Walter Rodrigues Filho, Empresário da Mina da Passagem
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Wesley Aparecido Ferreira Soares, Médico do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.