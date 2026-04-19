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HULK, SAMUEL ROSA E MAIS

Medalha da Inconfidência: Veja a programação completa da tradicional festa em Ouro Preto

Cerimônia em Ouro Preto premia 171 personalidades por suas contribuições a Minas e ao Brasil; veja quem são os homenageados deste ano

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/04/2026 10:02 - atualizado em 19/04/2026 16:53

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Cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência ocorre na terça (21/4)
Cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência ocorre na terça (21/4) crédito: Daniel Protzner / ALMG

A Medalha da Inconfidência, principal honraria do Governo de Minas Gerais, será entregue em 21 de abril de 2026, na cidade de Ouro Preto. A cerimônia será conduzida pelo governador Mateus Simões (PSD) e terá início às 9 horas, com um ato cívico na Praça Tiradentes. Entre os agraciados estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; a deputada estadual, Beatriz Cerqueira (PT); o atacante Hulk, do Atlético; o músico Samuel Rosa, ex-Skank; e a atriz Debora Falabella.   

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Às 10 horas, a entrega das medalhas ocorrerá no Centro de Convenções da Ufop. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Leite é presidente do Conselho da Medalha e também participa dos dois momentos da solenidade.

A homenagem foi criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek. A entrega ocorre tradicionalmente em 21 de abril, data que marca a execução de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Neste dia, a capital do estado é simbolicamente transferida para Ouro Preto.

A solenidade começa com uma cerimônia militar na Praça Tiradentes, com a participação dos Dragões da Inconfidência, hasteamento da bandeira e uma salva de 21 tiros. A entrega das medalhas ocorre logo em seguida, no Centro de Artes e Convenções da Ufop.

Governador de SP recebe honraria máxima

Neste ano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será o principal agraciado com o Grande Colar da Inconfidência. A comenda é a mais alta concedida pelo estado e destina-se exclusivamente a chefes de Estado, de Governo e dos demais Poderes da União.

Eleito em 2023, Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura entre 2019 e 2022. Engenheiro civil, atuou por 17 anos no Exército Brasileiro e ocupou cargos no Dnit, na Controladoria-Geral da União e na Câmara dos Deputados.

Em edições anteriores, o Grande Colar foi concedido aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (2024) e Michel Temer (2023). Em 2025, a honraria foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Outros homenageados de 2026

A Medalha da Inconfidência tem quatro graus e homenageia pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Em 2026, 171 personalidades serão agraciadas.

A lista inclui parlamentares, como o senador Carlos Viana (PSD), o deputado federal Pedro Aihara (PP), e a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT). Também serão homenageados artistas como Samuel Rosa, Debora Falabella, Lô Borges (1952 - 2025) e Gusttavo Lima. O atacante Hulk, do Atlético, o escritor Fabrício Carpinejar e o influenciador Henrique Madeirite (1975-2026) também estão na lista.

Veja a lista completa:

(Lista oficial conforme edição do Diário Oficial do Estado em 18/4/2025)

Grande Colar

  • Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo

Grande Medalha

  • Marian Schuegraf, Embaixadora da União Europeia no Brasil

  • André Luiz de Almeida Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal

  • Desembargador Ricardo Couto de Castro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro

  • Rogério Simonetti Marinho, Senador da República pelo Rio Grande do Norte

  • Carlos Alberto Dias Viana, Senador da República por Minas Gerais

  • Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, Ministro do Superior Tribunal Militar

  • General de Exército Pedro Celso Coelho Montenegro, Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro

  • Carlos Augusto Pires Brandão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ

  • Vice-Almirante Iunis Távora Said, Comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil

  • Luciano Campos da Silva, Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto

  • Alessandro Fernandes Moreira, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Ex-Offício

  • Heron Laiber Bonadiman, Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

  • Caroline Loureiro Goulart Teixeira, Defensora Pública-Geral de Minas Gerais - Ex-Offício

  • Marcílio Barenco Correa de Mello, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais

  • General de Brigada Marcelo de Melo Pontes Feliciano, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve-Montanha do Exército Brasileiro

  • General de Brigada Ronald Alexandre Mandim de Oliveira, Comandante da Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro

  • Brigadeiro do Ar Jorge Marcelo Martins da Silva, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR - Ex-Offício

  • Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais de 2025 a 2026 - Promoção

  • Vander Francisco Costa, Presidente da Confederação Nacional dos Transportes

  • Desembargador Federal Lincoln Rodrigues de Faria, Tribunal Regional Federal da 6ª Região

  • Mariano Guimaraes Sepúlveda, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Promoção

  • Delegada-Geral de Polícia Yukari Miyata, Diretora da Academia de Policia Civil de Minas Gerais

  • Coronel BM Rubens Fernandes de Oliveira, Diretor de Recursos Humanos do CBMMG

  • Antônio Marcos Nohmi, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - Ex-Offício

  • Gilberto Kassab, Presidente do Partido Social Democrático – PSD

  • Professora de Educação Superior Vanesca Korasaki, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

  • Alexandre Rodrigues Ferreira, Diretor do Hospital das Clínicas da UFMG

  • Fabrício Carpinejar, Escritor

  • Márcio Hilton Fragoso Borges, Escritor

  • Débora Lima Falabella, Atriz - Promoção

  • Samuel Rosa de Alvarenga – Samuel Rosa, Músico - Promoção

  • Paula Fernandes de Souza – Paula Fernandes, Cantora e Compositora - Promoção

  • Nivaldo Batista Lima - Gusttavo Lima, Cantor e Compositor

  • César Menotti da Silva, Cantor - Promoção Fabiano José da Silva – Fabiano, Cantor

  • Givanildo Vieira de Sousa – Hulk, Atleta Profissional

  • Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior - Fadenor

  • Rodrigo da Silva Pereira, 3º Sargento PM - In-memoriam

  • Salomão Borges Filho, Cantor e Compositor Músico – In-memoriam

  • Henrique Costa Ferreira - Henrique Maderite, Influencer Digital - In-memoriam

Medalha de Honra

  • Pedro Doshikazu Pianchão Aihara, Pedro Aihara, Deputado Federal

  • Dom Walter Jorge Pinto, Bispo da Diocese de Campanha em Minas Gerais

  • Bárbara Barros Botega, Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais entre 2025 a 2026

  • Coronel de Exército Leonardo Toledo de Melo Ramos, Chefe de Estado-Maior do Comando da 4ª Região Militar, Comando da 4ª Região Militar

  • Coronel de Exército Davison José de Castro Almeida, Comandante do Núcleo da Base Administrativa do Comando da 4ª Região Militar

  • Coronel Aviador Gleydson Márcio Tavares Cavalcanti, Chefe da Subdivisão de Bancas e Editais da Divisão de Admissão e Seleção do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica

  • Coronel Aviador Anderson Guimarães da Cruz, Chefe da Divisão Técnica do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

  • Coronel Intendente Barbara da Silva Caetano, Chefe do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa Comando da Aeronáutica

  • Ricardo Mari de Novais, Coronel PM

  • Coronel PM Ralfe Veiga de Oliveira, Comandante da 1ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais

  • Delegada-Geral de Polícia Elizabeth de Freitas Assis Rocha, Corregedora-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais

  • Delegado-Geral de Polícia Civil Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, Chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia

  • Beatriz da Silva Cerqueira, Beatriz Cerqueira, Deputada Estadual – Promoção

  • Marcos Joseraldo Lemos, Marquinho Lemos, Deputado Estadual - Promoção

  • Noraldino Lucio Dias Júnior, Noraldino Júnior, Deputado Estadual – Promoção

  • Rubens Rollo D'Oliveira, Desembargador Federal do TRF6

  • Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, Desembargadora do TJMG

  • Régia Ferreira de Lima, Desembargadora do TJMG

  • Roberto Apolinário de Castro, Desembargador TJMG

  • Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade, Desembargadora do TJMG

  • Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte, Procuradora de Justiça

  • Marolinta Dutra, Defensoria Pública

  • Guilherme Andrade Carneiro Deckers, Defensor Público

  • Hélio Fagundes Veloso, Defensor Público

  • Guilherme Barquette Fernandes, Defensor Público

  • Paula Ávila Dantas Brunner, Defensora Pública

  • Ronaldo Santos de Oliveira, Juiz Federal do TRF6

  • Frederico Papatella Padovani, Secretário Adjunto de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais

  • Tenente-Coronel Soraia Emilia Amin dos Santos, Prefeita de Aeronáutica de Lagoa Santa

  • Tenente-Coronel Douglas Rodrigues Mendonça, Superintendente de Transportes do Gabinete Militar do Governador

  • Domingos Sávio de Mendonça, Tenente-Coronel da Reserva

  • Valmir Rodrigues da Silva, Presidente da Federaminas

  • Lucas Vieira Lopes, Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM, Prefeito de Iguatama

  • Camila Barbosa Neves, Diretora-Presidente da MGS

  • Fábia Pereira Lima, Diretora de Comunicação da UFMG

  • José Alberto Naves Cocota Júnior, Diretor da Escola de Minas da Ufop

  • Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT - Promoção

  • Caroline Lima Paz, Auditora de Controle Externo do TCE

  • Flávio Martins Pereira, Chefe de Gabinete do Reitor da Unimontes

  • Major Lucas Tadeu Bonaccorsi, Superintendente de Segurança do Gabinete Militar do Governador

  • Ana Paula Braz Maletta, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Uemg

  • Laura de Mello e Souza, Professora do Ensino Superior USP

  • Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Fomento das Bacias do Jequitinhonha, Rio Pardo, Mucuri e adjacências- CID Rios e Prefeito Municipal de Arinos

  • Fábio Henrique Gardingo, Prefeito Municipal de Matipó

  • Chrystian Shankar de Oliveira Lima, Padre Sérgio Márcio de Oliveira, Padre

  • Cristiano Felix dos Santos Silva, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Promoção

  • Márcio Francisco Lopes da Silva, Presidente do Laticínios ITA Indústria e Comércio de Alimentos Laticínios

  • Fábio Luiz Braidatto, Diretor Executivo da Rede INTERTV, Minas - Afiliada Globo

  • Fábio Chateaubriand Guedes Borba, Sociólogo

  • Lucas Vasconcelos Lima Gonzalez, Diretor-Corporativo Transpes

  • Tiago Lima Mitraud de Castro Leite, Diretor-Presidente do Instituto Libertas

  • Christopher Guimarães Laguna, Presidente Estadual do Partido Novo

  • Bruno Baeta Ligório, Presidente do SICEPOT-MG

  • João Batista Miguel, Coordenador Cultural do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Promoção

  • Grace Anne Paes de Souza - Grace Passô. Atriz e Dramaturga - Promoção

  • Ronaldo Cagiano Barbosa, Escritor, Academia Mineira de Letras

  • José Henrique Dias Salvador, Presidente da Rede Mater Dei de Saúde

Medalha da Inconfidência

  • Promotor de Justiça Jales Guedes Coelho Mendonça, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

  • Walter Zwicker Esbaille Júnior, Juiz de direito da 12a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte

  • Flávio Márcio Lopes Pinheiro, Promotor de Justiça Vanessa do Carmo Diniz, Promotora de Justiça

  • José Antônio Freitas Dias Leite, Promotor de Justiça Lenira de Castro Luiz, Promotora de Justiça

  • Henrique Lima Quites, Controlador Interno do TCE-MG

  • Marcelo Oliva Galizzi, Delegado de Polícia Civil

  • Capitão de Corveta Addison Tavares Couto, Delegado Fluvial de Pirapora Marinha do Brasil

  • Capitão de Corveta Larrubia da Silva Freitas, Chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Marinha do Brasil

  • Capitão da Aeronáutica Harlen Perdigão Faleiro, Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa

  • Capitão BM Andréa Coutinho Martins, Chefe de Gabinete do Comando-Geral do CBMMG

  • Gustavo Bicalho Ferreira da Silva, Diretor Executivo de Planejamento e de Orçamento do Conselho da Justiça Federal

  • Raimundo do Nascimento Ferreira, Diretor da Secretaria Administrativa do Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais - TRF6

  • Alex Lopes de Freitas, Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica do TCE-MG

  • Alexandre Sousa da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação do TCE-MG

  • Heliane da Costa Ravaiani Brum, Diretora de Análise de Contas e Auditoria Financeira do TCE-MG

  • Tébar Sá Pereira Contente, Diretor Institucional e Assessor Especial da Presidência da OAB/MG

  • Aline Brandão Silva, Chefe do Cerimonial do Governador do Estado de Minas Gerais

  • Leonardo Amaral Castro, Secretário Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte

  • Alexander Nicolas Dannias, Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas de Poços de Caldas

  • Raimundo Célio de Paiva, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Abre Campo

  • Fernanda Elisa Pereira Altoé, Vereadora em Belo Horizonte

  • Marcela de Lacerda Trópia, Vereadora Belo Horizonte

  • Wili dos Santos - Vile Santos, Vereador de Belo Horizonte

  • Braulio Alves Silva Lara, Vereador em Belo Horizonte

  • Nicolle Ferreira Bleme, Controladora-Geral da Prefeitura de Contagem

  • Feliciana Juliana Rosa da Cunha, Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

  • 1º Tenente BM Henrique César Barcellos de Souza, Porta Voz do CBMMG

  • 1° Tenente BM Thiago Augusto da Silva, Chefe do Transporte do 4º Batalhão do CBMMG

  • Anderson Luiz de Oliveira Rezende, Subtenente EB

  • Francisnei José Taveira, Suboficial da Marinha

  • Adelino Bento Júnior, 1º Sargento da PM

  • Rafael Alves de Oliveira, 2º Sargento PM

  • Maria Angélica Esteves de Oliveira, 2º Sargento PM

  • Jean William Bernardes, Cabo BM

  • Dieny Helem da Silva Valério, Soldado PM

  • Camila Lopes Malveira Catão, Sub-chefe do Gabinete do Reitor da UFMG

  • Bárbara Malveira Orfanò, Diretora Adjunta de Relações Internacionais da UFMG

  • Márcio Luís de Oliveira, Professor do Ensino Superior da UFMG

  • Rui Rothe-Neves, Professor de Ensino Superior da UFMG

  • Rafahel Carvalho de Souza, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas

  • Max do Val Machado, Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas

  • Lauro Soares de Freitas, Diretor do Instituto Politécnico da PUC Minas

  • Anselmo Sebastião Botelho, Professor de Educação Superior da Uemg

  • Tiago de Morais Faria Novais, Professor de Educação Superior da Uemg

  • Claudiana Donato Bauman, Professora Ensino Superior da Unimontes

  • Kathleen Garcia Nascimento, Gestora de Empreendimentos da Copasa

  • Americo Manoel da Silva Junior, Chefe do Escritório de Processo e Indicadores - Cohab Minas

  • André Azevedo Gonçalves, Presidente do Instituto Plenum Brasil

  • Asafe de Alcântara Martins, Apresentador na Record Minas

  • Bruno Araújo Oliveira, Secretário Executivo da SEDE 2024 a 2026

  • Caio César Coimbra, Diretor de Promoção e Articulação Institucional da Emater de 2025 a 2026

  • Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes, Advogada

  • Celso Silveira Faria, Músico

  • Daniel Saffran Barbosa, Engenheiro de Materiais

  • Délio Vieira de Aquino, Empresário

  • Eduardo Xavier Alvernaz, Escrivão de Polícia da PCMG

  • Eunice Ferreira da Silva Brandão, Vigia Patrimonial do Museu Casa Guinard

  • Fernanda de Paula Rocha, Assessora de Comunicação Social da Uemg

  • Frederico Silva Miana, Sócio Fundador da Vortex Holding

  • Guilherme Bernardes Filho, Empresário da Vinícola Bárbara Eliodora

  • Ivacy Simões, Professor

  • Lucas Bessoni Coutinho de Magalhães, Presidente do Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais de 2020 a 2022

  • Luciano Mendes Nogueira, CEO - Diretor Presidente da Ferro + Mineração S/A

  • Mario Pereira Teles, Artesão

  • Samira Alfenas Antunes, Vice-Provedora da Santa Casa de Ouro Preto

  • Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, Advogado

  • Soraia de Andrade Lara Carvalho, Coordenadora do Acervo da Academia Mineira de Letras

  • Suely Santos Machado, Diretora do Grupo de Dança Primeiro Ato

  • Walter Rodrigues Filho, Empresário da Mina da Passagem

  • Wesley Aparecido Ferreira Soares, Médico do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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