Medalha da Inconfidência: Veja a programação completa da tradicional festa em Ouro Preto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Medalha da Inconfidência, principal honraria do Governo de Minas Gerais, será entregue em 21 de abril de 2026, na cidade de Ouro Preto. A cerimônia será conduzida pelo governador Mateus Simões (PSD) e terá início às 9 horas, com um ato cívico na Praça Tiradentes. Entre os agraciados estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; a deputada estadual, Beatriz Cerqueira (PT); o atacante Hulk, do Atlético; o músico Samuel Rosa, ex-Skank; e a atriz Debora Falabella.

Às 10 horas, a entrega das medalhas ocorrerá no Centro de Convenções da Ufop. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Leite é presidente do Conselho da Medalha e também participa dos dois momentos da solenidade.

A homenagem foi criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek. A entrega ocorre tradicionalmente em 21 de abril, data que marca a execução de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Neste dia, a capital do estado é simbolicamente transferida para Ouro Preto.

A solenidade começa com uma cerimônia militar na Praça Tiradentes, com a participação dos Dragões da Inconfidência, hasteamento da bandeira e uma salva de 21 tiros. A entrega das medalhas ocorre logo em seguida, no Centro de Artes e Convenções da Ufop.

Governador de SP recebe honraria máxima

Neste ano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será o principal agraciado com o Grande Colar da Inconfidência. A comenda é a mais alta concedida pelo estado e destina-se exclusivamente a chefes de Estado, de Governo e dos demais Poderes da União.

Eleito em 2023, Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura entre 2019 e 2022. Engenheiro civil, atuou por 17 anos no Exército Brasileiro e ocupou cargos no Dnit, na Controladoria-Geral da União e na Câmara dos Deputados.

Em edições anteriores, o Grande Colar foi concedido aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (2024) e Michel Temer (2023). Em 2025, a honraria foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Outros homenageados de 2026

A Medalha da Inconfidência tem quatro graus e homenageia pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Em 2026, 171 personalidades serão agraciadas.

A lista inclui parlamentares, como o senador Carlos Viana (PSD), o deputado federal Pedro Aihara (PP), e a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT). Também serão homenageados artistas como Samuel Rosa, Debora Falabella, Lô Borges (1952 - 2025) e Gusttavo Lima. O atacante Hulk, do Atlético, o escritor Fabrício Carpinejar e o influenciador Henrique Madeirite (1975-2026) também estão na lista.

Veja a lista completa:

(Lista oficial conforme edição do Diário Oficial do Estado em 18/4/2025)

Grande Colar

Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo

Grande Medalha

Marian Schuegraf, Embaixadora da União Europeia no Brasil

André Luiz de Almeida Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal

Desembargador Ricardo Couto de Castro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro

Rogério Simonetti Marinho, Senador da República pelo Rio Grande do Norte

Carlos Alberto Dias Viana, Senador da República por Minas Gerais

Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, Ministro do Superior Tribunal Militar

General de Exército Pedro Celso Coelho Montenegro, Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro

Carlos Augusto Pires Brandão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ

Vice-Almirante Iunis Távora Said, Comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil

Luciano Campos da Silva, Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto

Alessandro Fernandes Moreira, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Ex-Offício

Heron Laiber Bonadiman, Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Caroline Loureiro Goulart Teixeira, Defensora Pública-Geral de Minas Gerais - Ex-Offício

Marcílio Barenco Correa de Mello, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais

General de Brigada Marcelo de Melo Pontes Feliciano, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve-Montanha do Exército Brasileiro

General de Brigada Ronald Alexandre Mandim de Oliveira, Comandante da Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro

Brigadeiro do Ar Jorge Marcelo Martins da Silva, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR - Ex-Offício

Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais de 2025 a 2026 - Promoção

Vander Francisco Costa, Presidente da Confederação Nacional dos Transportes

Desembargador Federal Lincoln Rodrigues de Faria, Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Mariano Guimaraes Sepúlveda, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Promoção

Delegada-Geral de Polícia Yukari Miyata, Diretora da Academia de Policia Civil de Minas Gerais

Coronel BM Rubens Fernandes de Oliveira, Diretor de Recursos Humanos do CBMMG

Antônio Marcos Nohmi, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - Ex-Offício

Gilberto Kassab, Presidente do Partido Social Democrático – PSD

Professora de Educação Superior Vanesca Korasaki, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

Alexandre Rodrigues Ferreira, Diretor do Hospital das Clínicas da UFMG

Fabrício Carpinejar, Escritor

Márcio Hilton Fragoso Borges, Escritor

Débora Lima Falabella, Atriz - Promoção

Samuel Rosa de Alvarenga – Samuel Rosa, Músico - Promoção

Paula Fernandes de Souza – Paula Fernandes, Cantora e Compositora - Promoção

Nivaldo Batista Lima - Gusttavo Lima, Cantor e Compositor

César Menotti da Silva, Cantor - Promoção Fabiano José da Silva – Fabiano, Cantor

Givanildo Vieira de Sousa – Hulk, Atleta Profissional

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior - Fadenor

Rodrigo da Silva Pereira, 3º Sargento PM - In-memoriam

Salomão Borges Filho, Cantor e Compositor Músico – In-memoriam

Henrique Costa Ferreira - Henrique Maderite, Influencer Digital - In-memoriam

Medalha de Honra

Pedro Doshikazu Pianchão Aihara, Pedro Aihara, Deputado Federal

Dom Walter Jorge Pinto, Bispo da Diocese de Campanha em Minas Gerais

Bárbara Barros Botega, Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais entre 2025 a 2026

Coronel de Exército Leonardo Toledo de Melo Ramos, Chefe de Estado-Maior do Comando da 4ª Região Militar, Comando da 4ª Região Militar

Coronel de Exército Davison José de Castro Almeida, Comandante do Núcleo da Base Administrativa do Comando da 4ª Região Militar

Coronel Aviador Gleydson Márcio Tavares Cavalcanti, Chefe da Subdivisão de Bancas e Editais da Divisão de Admissão e Seleção do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica

Coronel Aviador Anderson Guimarães da Cruz, Chefe da Divisão Técnica do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

Coronel Intendente Barbara da Silva Caetano, Chefe do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa Comando da Aeronáutica

Ricardo Mari de Novais, Coronel PM

Coronel PM Ralfe Veiga de Oliveira, Comandante da 1ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais

Delegada-Geral de Polícia Elizabeth de Freitas Assis Rocha, Corregedora-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais

Delegado-Geral de Polícia Civil Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, Chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia

Beatriz da Silva Cerqueira, Beatriz Cerqueira, Deputada Estadual – Promoção

Marcos Joseraldo Lemos, Marquinho Lemos, Deputado Estadual - Promoção

Noraldino Lucio Dias Júnior, Noraldino Júnior, Deputado Estadual – Promoção

Rubens Rollo D'Oliveira, Desembargador Federal do TRF6

Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, Desembargadora do TJMG

Régia Ferreira de Lima, Desembargadora do TJMG

Roberto Apolinário de Castro, Desembargador TJMG

Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade, Desembargadora do TJMG

Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte, Procuradora de Justiça

Marolinta Dutra, Defensoria Pública

Guilherme Andrade Carneiro Deckers, Defensor Público

Hélio Fagundes Veloso, Defensor Público

Guilherme Barquette Fernandes, Defensor Público

Paula Ávila Dantas Brunner, Defensora Pública

Ronaldo Santos de Oliveira, Juiz Federal do TRF6

Frederico Papatella Padovani, Secretário Adjunto de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais

Tenente-Coronel Soraia Emilia Amin dos Santos, Prefeita de Aeronáutica de Lagoa Santa

Tenente-Coronel Douglas Rodrigues Mendonça, Superintendente de Transportes do Gabinete Militar do Governador

Domingos Sávio de Mendonça, Tenente-Coronel da Reserva

Valmir Rodrigues da Silva, Presidente da Federaminas

Lucas Vieira Lopes, Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM, Prefeito de Iguatama

Camila Barbosa Neves, Diretora-Presidente da MGS

Fábia Pereira Lima, Diretora de Comunicação da UFMG

José Alberto Naves Cocota Júnior, Diretor da Escola de Minas da Ufop

Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT - Promoção

Caroline Lima Paz, Auditora de Controle Externo do TCE

Flávio Martins Pereira, Chefe de Gabinete do Reitor da Unimontes

Major Lucas Tadeu Bonaccorsi, Superintendente de Segurança do Gabinete Militar do Governador

Ana Paula Braz Maletta, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Uemg

Laura de Mello e Souza, Professora do Ensino Superior USP

Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Fomento das Bacias do Jequitinhonha, Rio Pardo, Mucuri e adjacências- CID Rios e Prefeito Municipal de Arinos

Fábio Henrique Gardingo, Prefeito Municipal de Matipó

Chrystian Shankar de Oliveira Lima, Padre Sérgio Márcio de Oliveira, Padre

Cristiano Felix dos Santos Silva, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Promoção

Márcio Francisco Lopes da Silva, Presidente do Laticínios ITA Indústria e Comércio de Alimentos Laticínios

Fábio Luiz Braidatto, Diretor Executivo da Rede INTERTV, Minas - Afiliada Globo

Fábio Chateaubriand Guedes Borba, Sociólogo

Lucas Vasconcelos Lima Gonzalez, Diretor-Corporativo Transpes

Tiago Lima Mitraud de Castro Leite, Diretor-Presidente do Instituto Libertas

Christopher Guimarães Laguna, Presidente Estadual do Partido Novo

Bruno Baeta Ligório, Presidente do SICEPOT-MG

João Batista Miguel, Coordenador Cultural do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Promoção

Grace Anne Paes de Souza - Grace Passô. Atriz e Dramaturga - Promoção

Ronaldo Cagiano Barbosa, Escritor, Academia Mineira de Letras

José Henrique Dias Salvador, Presidente da Rede Mater Dei de Saúde

Medalha da Inconfidência

Promotor de Justiça Jales Guedes Coelho Mendonça, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

Walter Zwicker Esbaille Júnior, Juiz de direito da 12a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte

Flávio Márcio Lopes Pinheiro, Promotor de Justiça Vanessa do Carmo Diniz, Promotora de Justiça

José Antônio Freitas Dias Leite, Promotor de Justiça Lenira de Castro Luiz, Promotora de Justiça

Henrique Lima Quites, Controlador Interno do TCE-MG

Marcelo Oliva Galizzi, Delegado de Polícia Civil

Capitão de Corveta Addison Tavares Couto, Delegado Fluvial de Pirapora Marinha do Brasil

Capitão de Corveta Larrubia da Silva Freitas, Chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Marinha do Brasil

Capitão da Aeronáutica Harlen Perdigão Faleiro, Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa

Capitão BM Andréa Coutinho Martins, Chefe de Gabinete do Comando-Geral do CBMMG

Gustavo Bicalho Ferreira da Silva, Diretor Executivo de Planejamento e de Orçamento do Conselho da Justiça Federal

Raimundo do Nascimento Ferreira, Diretor da Secretaria Administrativa do Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais - TRF6

Alex Lopes de Freitas, Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica do TCE-MG

Alexandre Sousa da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação do TCE-MG

Heliane da Costa Ravaiani Brum, Diretora de Análise de Contas e Auditoria Financeira do TCE-MG

Tébar Sá Pereira Contente, Diretor Institucional e Assessor Especial da Presidência da OAB/MG

Aline Brandão Silva, Chefe do Cerimonial do Governador do Estado de Minas Gerais

Leonardo Amaral Castro, Secretário Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte

Alexander Nicolas Dannias, Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas de Poços de Caldas

Raimundo Célio de Paiva, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Abre Campo

Fernanda Elisa Pereira Altoé, Vereadora em Belo Horizonte

Marcela de Lacerda Trópia, Vereadora Belo Horizonte

Wili dos Santos - Vile Santos, Vereador de Belo Horizonte

Braulio Alves Silva Lara, Vereador em Belo Horizonte

Nicolle Ferreira Bleme, Controladora-Geral da Prefeitura de Contagem

Feliciana Juliana Rosa da Cunha, Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

1º Tenente BM Henrique César Barcellos de Souza, Porta Voz do CBMMG

1° Tenente BM Thiago Augusto da Silva, Chefe do Transporte do 4º Batalhão do CBMMG

Anderson Luiz de Oliveira Rezende, Subtenente EB

Francisnei José Taveira, Suboficial da Marinha

Adelino Bento Júnior, 1º Sargento da PM

Rafael Alves de Oliveira, 2º Sargento PM

Maria Angélica Esteves de Oliveira, 2º Sargento PM

Jean William Bernardes, Cabo BM

Dieny Helem da Silva Valério, Soldado PM

Camila Lopes Malveira Catão, Sub-chefe do Gabinete do Reitor da UFMG

Bárbara Malveira Orfanò, Diretora Adjunta de Relações Internacionais da UFMG

Márcio Luís de Oliveira, Professor do Ensino Superior da UFMG

Rui Rothe-Neves, Professor de Ensino Superior da UFMG

Rafahel Carvalho de Souza, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas

Max do Val Machado, Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas

Lauro Soares de Freitas, Diretor do Instituto Politécnico da PUC Minas

Anselmo Sebastião Botelho, Professor de Educação Superior da Uemg

Tiago de Morais Faria Novais, Professor de Educação Superior da Uemg

Claudiana Donato Bauman, Professora Ensino Superior da Unimontes

Kathleen Garcia Nascimento, Gestora de Empreendimentos da Copasa

Americo Manoel da Silva Junior, Chefe do Escritório de Processo e Indicadores - Cohab Minas

André Azevedo Gonçalves, Presidente do Instituto Plenum Brasil

Asafe de Alcântara Martins, Apresentador na Record Minas

Bruno Araújo Oliveira, Secretário Executivo da SEDE 2024 a 2026

Caio César Coimbra, Diretor de Promoção e Articulação Institucional da Emater de 2025 a 2026

Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes, Advogada

Celso Silveira Faria, Músico

Daniel Saffran Barbosa, Engenheiro de Materiais

Délio Vieira de Aquino, Empresário

Eduardo Xavier Alvernaz, Escrivão de Polícia da PCMG

Eunice Ferreira da Silva Brandão, Vigia Patrimonial do Museu Casa Guinard

Fernanda de Paula Rocha, Assessora de Comunicação Social da Uemg

Frederico Silva Miana, Sócio Fundador da Vortex Holding

Guilherme Bernardes Filho, Empresário da Vinícola Bárbara Eliodora

Ivacy Simões, Professor

Lucas Bessoni Coutinho de Magalhães, Presidente do Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais de 2020 a 2022

Luciano Mendes Nogueira, CEO - Diretor Presidente da Ferro + Mineração S/A

Mario Pereira Teles, Artesão

Samira Alfenas Antunes, Vice-Provedora da Santa Casa de Ouro Preto

Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, Advogado

Soraia de Andrade Lara Carvalho, Coordenadora do Acervo da Academia Mineira de Letras

Suely Santos Machado, Diretora do Grupo de Dança Primeiro Ato

Walter Rodrigues Filho, Empresário da Mina da Passagem

Wesley Aparecido Ferreira Soares, Médico do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.