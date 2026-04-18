Os últimos dias de Tiradentes: como foi o julgamento e a execução que mudaram a história de Minas
Conheça os detalhes do processo que condenou o mártir da Inconfidência e como sua morte se tornou um símbolo de luta pela liberdade no país
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Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se o mártir da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos organizados pela Independência do Brasil no fim do século XVIII. Insatisfeito com a alta cobrança de impostos pela Coroa Portuguesa, especialmente a ameaça da "derrama", um grupo de intelectuais, militares e clérigos de Minas Gerais planejou uma revolta. O movimento, no entanto, foi delatado antes mesmo de começar.
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O processo e a confissão
Preso em 1789, Tiradentes, junto com outros conspiradores, enfrentou um longo processo judicial que se estendeu por quase três anos. Durante os interrogatórios, ele assumiu para si toda a responsabilidade pela conspiração, em uma tentativa de proteger seus companheiros. Sua postura firme e corajosa durante o julgamento foi fundamental para a construção de sua imagem como herói.
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A sentença e a execução
A sentença, proferida em 1792, foi implacável: 11 dos inconfidentes foram condenados à morte por enforcamento. No entanto, por um decreto de clemência da rainha D. Maria I, dez deles tiveram a pena comutada para degredo perpétuo em colônias portuguesas na África. A exceção foi Tiradentes, cuja pena de morte foi mantida. Sua execução ocorreu no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792, data que entraria para a história do país.
Um exemplo para a Coroa
A morte de Tiradentes foi planejada para ser um espetáculo público e um aviso severo a todos que ousassem desafiar o poder da Coroa Portuguesa. Ele foi enforcado no local então conhecido como Campo de São Domingos (ou Campo da Lampadosa), hoje a Praça Tiradentes, no Centro do Rio. Após a execução, seu corpo foi esquartejado. As partes foram expostas ao longo do Caminho Novo, a estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, e sua cabeça foi exibida em um poste em Vila Rica (atual Ouro Preto), a capital da capitania.
De traidor a herói nacional
Durante o Império, a figura de Tiradentes foi largamente ignorada. Foi somente com a Proclamação da República, em 1889, que sua imagem foi resgatada e transformada. Os republicanos precisavam de um herói de origem popular que simbolizasse a luta pela liberdade e contra a opressão. Tiradentes, com sua história de sacrifício, foi a escolha perfeita. O dia de sua morte, 21 de abril, tornou-se feriado nacional, e ele foi oficialmente declarado Patrono Cívico da Nação Brasileira.
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