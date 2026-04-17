Por que Tiradentes tinha esse apelido? Entenda a função

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ficou conhecido na história do Brasil por sua participação na Inconfidência Mineira. O apelido que o imortalizou, no entanto, revela uma de suas principais ocupações: a de dentista prático. Uma função que ele exercia com reconhecida habilidade, mas que estava longe de ser sua única fonte de renda ou atividade profissional.

O termo "tiradentes" era comum no século 18 para designar os profissionais que extraíam dentes de forma empírica, sem a formação acadêmica que hoje conhecemos. Naquela época, a odontologia era rudimentar, e a extração era a solução mais comum para dores e infecções. Tiradentes se destacava por sua perícia, utilizando ferramentas simples e até mesmo criando próteses dentárias e coroas artificiais para substituir dentes extraídos.

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Apesar da fama como dentista, essa não era sua profissão principal ou oficial. A atividade de extrair dentes era exercida de maneira itinerante, especialmente quando viajava pelas vilas de Minas Gerais. O ofício lhe garantia algum sustento e, principalmente, contato direto com diferentes camadas da população, o que foi fundamental para a disseminação das ideias da Inconfidência.

As múltiplas profissões de Tiradentes

Muito antes de se tornar um mártir da independência, Joaquim José da Silva Xavier teve uma vida profissional bastante diversificada. Sua principal função oficial era militar. Ele ingressou no regimento de cavalaria de Minas Gerais e alcançou o posto de alferes, uma patente de oficial de baixa hierarquia, equivalente hoje a um segundo-tenente.

Como militar, ele era responsável por comandar patrulhas que fiscalizavam as estradas entre Vila Rica (atual Ouro Preto) e o Rio de Janeiro, um caminho vital para o escoamento do ouro e outras riquezas da colônia. Essa posição lhe proporcionou um conhecimento profundo do território e das insatisfações locais com o domínio português.

Além da carreira militar e da prática odontológica, Tiradentes também atuou como tropeiro, conduzindo tropas de mulas que transportavam mercadorias. Ele também se envolveu com a mineração e chegou a trabalhar como comerciante. Essa variedade de ocupações mostra um homem inserido na realidade econômica de seu tempo, o que ajudou a moldar sua visão crítica sobre a exploração imposta por Portugal.

O apelido, que poderia ter um tom pejorativo, foi ressignificado pela história. Ele reforçou sua imagem de homem do povo, alguém que entendia as dores e as necessidades da população, tornando-se um símbolo poderoso de luta por liberdade no país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.