Tiradentes tinha barba e cabelo comprido? Mitos e verdades sobre a aparência do herói

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quando pensamos em Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, a imagem que vem à mente é quase sempre a mesma: um homem de cabelos longos e barba farta, com uma aparência que remete à de Jesus Cristo. No entanto, essa representação, popularizada em livros didáticos e obras de arte, é uma construção histórica. A verdadeira aparência do mártir da Inconfidência Mineira era, muito provavelmente, bem diferente.

Qual era a aparência real de Tiradentes?

Historiadores apontam que Tiradentes, por ser militar — um alferes do regimento de cavalaria de Minas Gerais —, não poderia usar cabelos e barba compridos. As rígidas normas militares da época exigiam cabelo curto e rosto barbeado, sendo permitido, no máximo, o uso de um bigode discreto. Essa imagem contrasta fortemente com a figura de mártir que conhecemos hoje.

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Mesmo durante os três anos em que esteve preso antes de sua execução em 21 de abril de 1792, é improvável que ele tenha desenvolvido a aparência icônica. As práticas prisionais da Coroa Portuguesa incluíam raspar a cabeça e a barba dos detentos como medida de higiene, principalmente para evitar a proliferação de piolhos. Portanto, ao subir ao cadafalso, Tiradentes muito provavelmente estava de cabelo e barba raspados.

Por que a imagem de mártir foi criada?

A transformação de Tiradentes em herói nacional com feições de Cristo foi um projeto político que ganhou força com a Proclamação da República, em 1889. O novo regime precisava de símbolos e mártires para criar uma identidade nacional e se distanciar do passado monárquico. O movimento republicano já vinha resgatando a imagem do inconfidente desde por volta de 1870, mas foi após a queda da monarquia que ele foi oficialmente alçado ao panteão dos heróis da pátria.

A consolidação dessa imagem mítica deve muito à arte. A tela "Tiradentes esquartejado", pintada por Pedro Américo em 1893, é frequentemente considerada o ponto de partida para a associação visual entre o inconfidente e Jesus Cristo. Ao retratar o mártir de forma semelhante à representação de Cristo morto, o pintor ajudou a solidificar no imaginário popular a ideia de sacrifício pela pátria, transformando o herói cívico em uma figura quase sagrada.

Assim, a imagem de Tiradentes com barba e cabelos longos é um poderoso mito, uma representação criada para atender a um propósito político. A figura histórica foi remodelada para se tornar o grande mártir da história republicana do Brasil.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.