Simões concede a Tarcísio o Grande Colar da Medalha da Inconfidência
"Ser mineiro é um estado de espírito. E o governador Tarcísio sabe bem disso!", escreveu Simões
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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), vai homenagear o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) com o Grande Colar da Inconfidência, maior honraria entregue pelo estado.
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Carioca, Tarcísio será o principal homenageado na cerimônia do Dia da Inconfidência Mineira, que ocorre na próxima terça-feira (21/4), Dia de Tiradentes, em Ouro Preto, na Região Central do estado. Ele é pré-candidato à reeleição estadual.
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Simões sobre Tarcísio
“Ser mineiro é um estado de espírito. E o governador Tarcísio sabe bem disso!”, escreveu Simões, ao anunciar a premiação em post nas redes sociais.
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O governador afirmou que Tarcísio será recebido “de braços abertos e com um café coado dos bons”.