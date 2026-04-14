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MAIOR HONRARIA DE MINAS

Simões concede a Tarcísio o Grande Colar da Medalha da Inconfidência

"Ser mineiro é um estado de espírito. E o governador Tarcísio sabe bem disso!", escreveu Simões

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
14/04/2026 18:52

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Mateus Simões e Tarcísio de Freitas
Mateus Simões e Tarcísio de Freitas crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press e Paulo Guereta / Governo do Estado de SP

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), vai homenagear o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) com o Grande Colar da Inconfidência, maior honraria entregue pelo estado.

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Carioca, Tarcísio será o principal homenageado na cerimônia do Dia da Inconfidência Mineira, que ocorre na próxima terça-feira (21/4), Dia de Tiradentes, em Ouro Preto, na Região Central do estado. Ele é pré-candidato à reeleição estadual.

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Simões sobre Tarcísio

“Ser mineiro é um estado de espírito. E o governador Tarcísio sabe bem disso!”, escreveu Simões, ao anunciar a premiação em post nas redes sociais.

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O governador afirmou que Tarcísio será recebido “de braços abertos e com um café coado dos bons”.

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