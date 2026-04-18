Ministro do STF e coordenador de Flávio serão homenageados em Ouro Preto

O governo de Minas Gerais publicou neste sábado (18/4) o decreto que transfere a capital do estado, de forma simbólica, para Ouro Preto entre 19 e 21 de abril, em comemoração ao Dia da Inconfidência Mineira (21). Também foi divulgada a lista completa dos homenageados com a Medalha da Inconfidência. Além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que receberá a principal honraria mineira, a cerimônia vai homenagear ministros do Judiciário, políticos, cantores sertanejos e artistas.

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é um dos congratulados. Na relação de políticos constam: o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que garantiu a filiação do governador Mateus Simões ao PSD, e o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República.

No campo do Poder Judiciário e das Forças Armadas, aparecem Carlos Augusto Pires Brandão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e Leonardo Puntel, ministro do Superior Tribunal Militar. Na área cultural e artística, estão a atriz Débora Falabella, Samuel Rosa, ex-integrante do Skank, e os cantores sertanejos Paula Fernandes, Gusttavo Lima e a dupla César Menotti & Fabiano.

No esporte, um dos homenageados é Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk, atacante do Atlético.

Também integram a lista os escritores Márcio Borges, também compositor e integrante da Academia Mineira de Letras, e Fabrício Carpinejar.

A medalha será entregue na terça-feira (21/4), em cerimônia realizada em Ouro Preto.

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Confira aqui a relação completa dos homenageados.