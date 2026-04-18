Rota da Inconfidência: um roteiro pelas cidades mineiras que conspiraram com Tiradentes
De Ouro Preto a Tiradentes, mergulhe nos cenários da conspiração; veja dicas e curiosidades para explorar os caminhos da liberdade em Minas Gerais
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Viajar pelas cidades históricas de Minas Gerais é como folhear as páginas de um livro fundamental da história do Brasil. A Rota da Inconfidência conecta os principais cenários da conspiração que, no fim do século 18, ousou sonhar com um país livre do domínio português. Este roteiro é um convite para mergulhar em ruas de pedra, igrejas barrocas e paisagens que testemunharam a coragem e o destino dos inconfidentes.
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Ouro Preto: o coração da conspiração
Antiga Vila Rica, Ouro Preto foi o epicentro do movimento. Capital da província e centro da exploração do ouro, a cidade fervilhava com ideias iluministas trazidas da Europa. No auge do ciclo do ouro, por volta de 1730, era uma das cidades mais populosas das Américas, um caldeirão de riqueza e descontentamento que alimentou o desejo por independência.
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O que visitar:
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Praça Tiradentes: o coração da cidade, onde se ergue o monumento em homenagem ao mártir da Inconfidência, Joaquim José da Silva Xavier. No entorno, encontram-se o Museu da Inconfidência e o antigo Palácio dos Governadores.
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Museu da Inconfidência: instalado na antiga Casa de Câmara e Cadeia, o museu guarda os restos mortais de alguns inconfidentes e um vasto acervo sobre o período colonial e o movimento.
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Casa dos Contos: centro de estudos do ciclo do ouro, o local serviu como prisão para os inconfidentes após a descoberta da conspiração.
Mariana: o berço da civilização mineira
A apenas 12 km de Ouro Preto, Mariana foi a primeira vila, cidade e capital de Minas Gerais. Seu planejamento urbano organizado e sua importância religiosa e administrativa a tornam uma parada obrigatória. A Praça Minas Gerais, com suas igrejas gêmeas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo, é um dos cartões-postais mais belos do estado.
O que visitar:
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Praça Minas Gerais: um conjunto arquitetônico impressionante que simboliza o poder da Coroa e da Igreja no período colonial.
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Catedral da Sé: uma das mais antigas e ricas igrejas de Minas, com um órgão alemão de 1701 ainda em funcionamento.
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Mina da Passagem: faça um passeio de trolley pelos túneis subterrâneos de uma das maiores minas de ouro abertas à visitação no mundo.
Tiradentes: o charme e a memória do mártir
Batizada em homenagem ao herói da Inconfidência, Tiradentes é hoje uma das cidades mais charmosas e preservadas do Brasil. Suas ruas de pedra, casario colonial colorido, ateliês de arte e gastronomia refinada criam uma atmosfera única, que convida a longas caminhadas sem pressa.
O que visitar:
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Largo das Forras: a praça principal, cercada por restaurantes, lojas e pousadas charmosas.
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Igreja Matriz de Santo Antônio: uma das mais belas obras do barroco mineiro, com fachada atribuída a Aleijadinho e interior folheado a ouro.
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Chafariz de São José: construído em 1749 para abastecer a cidade, ainda hoje está em uso e é um ponto turístico popular.
São João del-Rei: a cidade dos sinos
Vizinha de Tiradentes, São João del-Rei tem um centro histórico vibrante e um rico patrimônio. Conhecida como a "cidade onde os sinos falam", suas tradições seculares são mantidas vivas. A cidade foi o berço de inconfidentes e também de figuras importantes da história mais recente, como o ex-presidente Tancredo Neves.
O que visitar:
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Igreja de São Francisco de Assis: com sua imponente fachada e palmeiras imperiais, é um dos mais importantes templos barrocos do Brasil.
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Centro Histórico: explore a pé a Ponte da Cadeia, o Largo do Rosário e as diversas construções coloniais.
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Passeio de Maria Fumaça: faça a viagem de trem entre São João del-Rei e Tiradentes, um percurso de 12 km que revela belas paisagens da Serra de São José.
Dicas para sua viagem no tempo
Para aproveitar ao máximo a Rota da Inconfidência, algumas dicas são valiosas:
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Melhor época: o período de seca, entre abril e setembro, oferece dias ensolarados e temperaturas amenas, ideais para caminhadas.
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Como se locomover: a melhor forma de explorar a região com flexibilidade é de carro. As estradas que ligam as cidades são cênicas.
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Gastronomia: não deixe de provar os sabores da culinária mineira, como o tutu, o frango com quiabo, o feijão tropeiro e, claro, o autêntico pão de queijo.
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Calçados: use sapatos confortáveis, pois você caminhará muito por ruas de pedra irregulares.