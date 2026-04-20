Assine
overlay
Início PlatôBr

Notícia-crime de Gilmar contra Zema inflama oposição e pode respingar em Lula

Magistrado pediu que o ministro Alexandre de Moraes investigue postagens do ex-governador de Minas Gerais no inquérito das fake news e esquenta o debate político sobre suposta perseguição do STF contra os críticos

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
20/04/2026 12:13

compartilhe

SIGA
×
Notícia-crime de Gilmar contra Zema inflama oposição e pode respingar em Lula
Notícia-crime de Gilmar contra Zema inflama oposição e pode respingar em Lula crédito: Foto: Luiz Silveira/STF

A decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de enviar uma notícia-crime ao ministro Alexandre de Moraes para que sejam investigadas postagens do ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo) no inquérito das fake news tem potencial de inflamar ainda mais a oposição e de respingar na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O pedido de Gilmar se baseia em vídeo divulgado em março em que dois fantoches imitam um diálogo entre ele e o ministro Dias Toffoli, também do STF. O boneco de Toffoli pede ao de Gilmar que suspenda a quebra de seus sigilos, determinada pela CPI do Crime Organizado. O pedido é acatado e, em troca, pede uma cortesia do resort Tayayá, que era de Toffoli e foi comprado por um fundo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master, liquidado pelo Banco Central por diversas irregularidades.

O inquérito das fake news foi instaurado em março de 2019 para apurar a disseminação de notícias falsas, ameaças e ataques contra ministros STF e contra o sistema democrático. O instrumento de investigação foi determinado de ofício pelo então presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e é relatado por Moraes. 

A oposição e juristas criticam o inquérito e acusam os magistrados de usar o instrumento de investigação para perseguir desafetos e opositores dos magistrados e do governo Lula. As pesquisas de opinião encomendadas pelo ministro Sidônio Palmeira (Secom) têm indicado que a população associa os ministros do STF ao governo e isso afeta negativamente a popularidade do presidente da República. 

Entre auxiliares de Lula o temor é de que a oposição volte a explorar o pedido de Gilmar a Moraes como mais um exemplo de perseguição do governo e do STF aos adversários. Além disso, há o risco, segundo técnicos do Planalto, de que esse episódio possa levar mais eleitores indecisos a apoiar candidatos de oposição, entre eles o próprio Zema, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou o ex-governador de Goiás Ronado Caiado (PSD). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O relator aguarda manifestação da PGR (Procuradoria Geral da República) para tomar a decisão sobre o pedido de Gilmar.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay