No Dia de Tiradentes, Zema vai associar coroa portuguesa a ‘intocáveis’ do STF

Romeu Zema demonstra não ter intenção de se intimidar diante de Gilmar Mendes, que pediu a Alexandre de Moraes a inclusão dele no inquérito das fake news em razão de um vídeo satírico com fantoches.

Neste 21 de abril, durante a tradicional cerimônia em Ouro Preto em homenagem ao Dia de Tiradentes, o ex-governador de Minas deve mandar novos recados.

A coluna apurou que Zema pretende comparar a atuação do Judiciário brasileiro atualmente ao período da Inconfidência Mineira, associando a opressão da coroa portuguesa ao que chama de “intocáveis do Supremo”.

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Em vídeo publicado nesta segunda-feira, 20, Zema rebateu Gilmar Mendes e afirmou que, para silenciá-lo, o ministro “terá de prender o Brasil inteiro”. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, também se manifestou, dizendo que Zema é o pré-candidato à Presidência da República que “mais tem colocado o dedo na ferida”. “Nem Romeu Zema nem o Partido Novo iremos recuar”, acrescentou.