RELAÇÃO COM ESTADOS UNIDOS

Lula sobre conversa com Trump: 'Me ligou da forma mais gentil'

Petista relata diálogo cordial com o republicano e defende relação pacífica entre Brasil e Estados Unidos

Vinícius Prates
Vinícius Prates
09/10/2025 10:36

Lula e Trump discursaram na Assembleia Geral da ONU 2025 e se encontraram no corredor que antecede o salão, onde acabaram acertando um encontro para a semana que vem
Lula e Trump discursaram na Assembleia Geral da ONU 2025 e se encontraram no corredor que antecede o salão, onde acabaram acertando um encontro para a semana que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou, nesta quinta-feira (9/10), detalhes da conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última segunda-feira (6/10). Segundo o petista, o telefonema do republicano foi marcado por cordialidade e tom amistoso.

“Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode dar conta. Eu tratando de forma civilizada e ele me tratando de forma civilizada”, afirmou Lula em entrevista a Rádio Piatã FM, na Bahia.

O diálogo entre os dois ocorreu dias após um breve encontro durante a Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Lula contou que se surpreendeu com o telefonema. “Eu disse para ele: ‘presidente, nós vamos nos tratar sem liturgia. Você me chama de você e eu te chamo de você. Afinal, somos dois senhores de 80 anos, que presidem as duas maiores democracias do Ocidente’”, relatou.

Durante a ligação, que durou cerca de 30 minutos, o brasileiro pediu a Trump que retire o tarifaço imposto ao Brasil e suspenda as sanções aplicadas a autoridades brasileiras.

Segundo Lula, o republicano respondeu de maneira “cordial e respeitosa” e sinalizou abertura para um novo diálogo. O presidente também contou que, após o telefonema, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, entrou em contato com o chanceler Mauro Vieira para dar seguimento às tratativas diplomáticas.

“O Brasil não quer briga com os Estados Unidos, com o Uruguai ou com a Bolívia. O Brasil quer paz, quer crescer, se desenvolver e manter relações civilizadas, democráticas e respeitosas”, completou Lula.

A aproximação entre os dois líderes tem sido bem recebida pela opinião pública. De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira (8/10), 49% dos brasileiros avaliam que Lula saiu politicamente mais forte após o encontro com Trump na ONU. Outros 27% acreditam que o episódio o enfraqueceu, e 10% consideram que o gesto não teve impacto.

O republicano, por sua vez, também fez elogios ao brasileiro. Em declarações recentes, Trump disse ter tido uma “ótima conversa” com Lula, a quem chamou de “um homem bom”.

