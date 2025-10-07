Fiemg se posiciona após reunião de Lula e Trump: ‘Passo importante’

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) avalia os possíveis desdobramentos da reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, em nota divulgada nesta terça-feira (7/10), em resposta ao Estado de Minas.

A entidade classifica a conversa como um “passo inicial importante” para retomar os diálogos em busca de reverter o tarifaço de 50% imposto pelos EUA sobre a maioria dos produtos brasileiros.

A Fiemg considera que “o entendimento entre as nações deve ocorrer por vias diplomáticas, de forma a buscar soluções equilibradas e mutuamente benéficas”. Além disso, pontua que a possibilidade de um encontro presencial entre os líderes em breve pode ser um avanço importante para buscar “tarifas mais justas e competitivas para as empresas brasileiras exportadoras”.

Cautela

Por outro lado, a organização mantém uma postura cautelosa, já que, até o momento, nenhuma medida foi tomada.

“É preciso aguardar os desdobramentos das negociações, uma vez que ainda não há qualquer proposta concreta para revisão das tarifas aplicadas há dois meses e que já afetam significativamente a pauta exportadora brasileira e mineira, especialmente de produtos manufaturados”, disse.

A entidade defende a adoção de medidas de defesa comercial do mercado interno enquanto o tarifaço não é revertido.

“A Fiemg segue acompanhando atentamente os desdobramentos das conversas e reforça a necessidade de uma atuação firme do governo federal na defesa dos interesses do setor produtivo, buscando um acordo que contemple todos os segmentos industriais brasileiros ainda fora das exceções tarifárias vigentes”, completa.