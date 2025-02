Ex-senador Castellar Neto será articulador de Zema em pasta de Aro

O ex-senador Castellar Neto (PP) irá atuar na Secretaria de Governo de Minas Gerais, recentemente assumida por Marcelo Aro (PP), antes à frente da Casa Civil do estado. Conforme publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (27/2), Castellar Neto atuará como consultor na articulação política “intragovernamental e intergovernamental". O político também deve auxiliar Aro assessoramento e dando suporte técnico no que se refere às relações com o Poder Legislativo. A designação vale até dezembro de 2026.

Castellar Neto é amigo pessoal de Marcelo Aro e faz parte do grupo político do articulador de Romeu Zema (Novo), a chamada Família Aro. Antes de ocupar o cargo no Congresso, foi secretário de governo na prefeitura, trabalhando para melhorar a relação entre o prefeito e pré-candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), com os vereadores do grupo de Aro.

Castellar Neto também foi presidente da Fundação Mineira de Futebol (FMF), que historicamente é comandada por pessoas apoiadas por pessoas ligadas à família Aro. O atual presidente é Adriano Aro, irmão de Marcelo.

Secretaria de Governo

A pasta é responsável pela articulação entre o Governo de Minas e os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O ex-secretário Gustavo Valadares (PNM) deixou o cargo para retornar à Casa Legislativa em meio à disputa por uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). Ele é um dos cotados para assumir um assento na Corte.

Entre os temas prioritários para a gestão do Novo estaria a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira a necessidade de uma consulta popular para a privatização das empresas de Energia e Saneamento de Minas Gerais, Cemig e Copasa, além da concessão das mesmas. O governo ainda deve enviar, até o início de março, os projetos de lei que adequam a Legislação do estado para adesão ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag), conforme informado por Valadares na última semana.