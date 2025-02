Senador bolsonarista clama: "que os EUA invadam o Brasil"

O senador bolsonarista Marcos do Val (Podemos-ES) implorou, durante uma live nesta terça-feira (25/2), para que o governo dos Estados Unidos invadisse o Brasil. Negociar ou participar de ações com o intuito de ajudar um governo estrangeiro a invadir o país é considerado crime, conforme lei assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

