Carlos Bolsonaro chama Marçal de ‘Farçal’: ‘Mente dissimuladamente’

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) rebateu as críticas que o influenciador e empresário Pablo Marçal (PRTB-SP) fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar se referiu ao adversário como “Farçal” e disse que ele mente dissimuladamente e estaria tentando destruir a imagem do pai.

“Farçal é o único cara que se diz de direita que tenta destruir Jair Bolsonaro desde 2018, mentindo dissimuladamente e dizendo que o apoia. São apenas fatos. De resto, qualquer um faz o que quiser. Trago apenas informações achadas por qualquer um. Os caras não dão ponto sem nó. Todos estão carecas de saber”, escreveu Carlos Bolsonaro nas redes sociais.

As críticas de Marçal, que também se autodenomina ex-coach, ocorreram após Bolsonaro descartá-lo como um candidato competitivo em 2026. O ex-presidente foi entrevistado pela CNN e disse que considera forte a sua mulher, Michelle Bolsonaro, e os filhos Flávio e Eduardo.

Segundo Jair, Marçal é carta fora do baralho devido às mentiras que conta. O ex-presidente, inclusive, defendeu o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) do caso do laudo falso apresentado pelo empresário durante a disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Por sua vez, Pablo Marçal disse que o ex-presidente só considera candidatos os seus parentes. "Carta fora do baralho de Bolsonaro, que está fora do jogo. Por que ele faria comentários de uma carta fora do baralho?”, disse o empresário, também em entrevista à CNN.