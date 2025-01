Política EM Pauta discute posse de Trump; BR-381 e rusgas entre Lula e Zema

O podcast ‘Política EM Pauta’, desta sexta-feira (24/1), comentou os principais temas que movimentaram a política mineira na última semana. O programa percorreu os destaques noticiados pelo Estado de Minas desde a presença de parlamentares mineiros na posse de Donald Trump nos Estados Unidos da América, passando pela privatização da BR-381 e encerrando nos mais recentes embates entre o governador Romeu Zema (Novo) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apresentado pelos membros da editoria de Política do EM, Ana Mendonça, Bernardo Estillac e Bruno Nogueira, o programa teve também a participação do internacionalista e cientista político Túlio Ribeiro. O especialista comentou a cerimônia de posse de Trump. Na sequência, os repórteres repercutiram a viagem dos políticos bolsonaristas a Washington.

No segundo bloco, o tema foi o quase deslize do governo federal em divulgar a assinatura do contrato de privatização da BR-381. A cerimônia que oficializou a concessão foi marcada por ataques do Planalto ao governador Romeu Zema.

O podcast termina com um balanço da relação conflituosa entre Romeu Zema e o Palácio do Planalto com o governador mineiro cada vez mais pautado pela disputa eleitoral de 2026.

O Política EM Pauta está disponível na íntegra no canal de YouTube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.