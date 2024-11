O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que considera o coach Pablo Marçal (PRTB) "um cara inteligente", mas que "não usou a inteligência para o bem". Segundo Bolsonaro, Marçal, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo na última eleição, mentiu ao afirmar que teria seu apoio na disputa.



"Há aproximadamente três meses, o Marçal me procurou. Era uma conversa privada. Falamos uma hora, ele queria que eu estivesse junto com ele e eu disse que havia fechado em São Paulo com o Nunes, indicando o vice. O Marçal saiu da conversa dizendo para a imprensa que eu estaria com ele. Mentiu. Quando fui fazer o desmentido, disse que o Marçal é um cara inteligente. Continuo achando isso, mas ele não usou para o bem a inteligência", disse o ex-presidente em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira (1º/10).

Para o ex-presidente, Marçal tem um "baita futuro, mas começou arranhado". Ele avalia que a live às vésperas do segundo turno com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que também foi candidato à Prefeitura de São Paulo, foi um "erro". Bolsonaro acredita que Marçal queria "aliviar" sua imagem devido à repercussão do laudo falso sobre o psolista divulgado por Marçal antes do primeiro turno das eleições da capital paulista.



"Pode ter agora algum partido que queira dar legenda para o Marçal em 2026. Ele ganhou notoriedade nacional, se expressa bem e prega uma coisa que todo mundo quer, que é prosperidade", avaliou.

