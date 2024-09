Por Júlia Portela — Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal afirmou nesta quarta-feira (4/9) que será candidato à Presidência em 2026 se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva morrer. Ainda segundo ele, a chance de Jair Bolsonaro voltar a ter elegibilidade é "remota", mas existe.

"Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente”, declarou.

Ele ressaltou que ainda acredita na eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Acredito em um plano brilhante: em 2026, o Lula perdendo para o [Jair] Bolsonaro", disse. "Bolsonaro voltar a ter elegibilidade é [uma possibilidade] remota, mas eu acredito. Tinham três processos e ele conseguiu reverter um. Faltam dois", disse durante sabatina ao UOL/Folha.





Na segunda-feira (2/9), durante o programa Roda Viva, o candidato já havia dito que seria “difícil” algum candidato vencer o atual presidente nas próximas eleições. "É difícil qualquer pessoa no Brasil hoje vencer o presidente Lula", apontou.





Marçal ainda declarou que Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, não seria um bom nome da direita para vencer Lula nas urnas em 2026.

“Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente conservadora. (...) Não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo”, destacou.