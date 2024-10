O coach e candidato à prefeitura de São Paulo Pablo, Marçal (PRTB), afirmou que votaria no deputado federal Guilherme Boulos (Psol), adversário do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela capital, caso ele "fosse de direita". A declaração ocorreu durante uma sabatina realizada pelo próprio coach.





Marçal justificou que seu voto é "ideológico" e respondeu à provocação de Boulos, que o questionou sobre sua escolha no segundo turno. O coach está fora do país e não deu certeza se voltará para o Brasil a tempo de votar no segundo turno das eleições municipais de São Paulo.





“Só para eu entender, Marçal: se você vier, você vai cravar o 28 na urna (número de próprio Marçal), é isso?”, provocou Boulos. “Não, eu não vou fazer. Se eu for (votar) também, voto é secreto. E eu votaria em você, se você fosse de direita”, respondeu o coach.





“A pergunta é de quem está assistindo aqui a gente. Você falou que para você não funciona o 5. Então você não vai votar nem em mim nem nele, não é isso?”, provocou Boulos novamente.

“É cara, para mim voto é ideológico. Eu sou contra isso de votar no menos pior”, respondeu.