Wander do Delegado e Paulo Bigodinho estão tecnicamente empatados na corrida para a Prefeitura de Santa Luzia

A corrida para a Prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está embolada, segundo demonstra levantamento do InstitutoVer, divulgada neste domingo (29/9). Os dois candidatos que lideram estão tecnicamente empatados com os indecisos, segundo o voto estimulado, que é quando o eleitor é informado sobre quem são os postulantes ao cargo.

O candidato Wander do Delegado (PSD) aparece em primeiro, com 29,3%, seguido por Paulo Bigodinho (Avante), com 24,2%. Os que responderam não sabe ou indecisos são 22,8%.

Com a margem de erro, que é de quatro pontos percentuais, para mais ou menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

O ex-prefeito e deputado estadual Delegado Christiano Xavier (PSD), que apoia o correligionário, afirmou nesta semana que fez um representação contra o principal adversário por ameaça, injuria e difamação.

Xavier se queixou de ter sido chamado de "criminoso" e "moleque" por Bigodinho em um vídeo postado nas redes sociais. Na publicação, o candidato do Avante acusa o deputado estadual de ter "zerar os cofres da prefeitura e estar respondendo a diversos processos", quando foi prefeito entre 2018 e 2022, ao assumir o atual cargo.

Os outros candidatos que aparecem na pesquisa são Fábia Lima (PL) com 6,2%; Denilson Martins (PT) com 5,3%, e Roseli Pimentel (PSB), com 2,2%.

O levantamento entrevistou, entre 24 e 26 de setembro, 600 eleitores com 16 anos ou mais. O estudo tem nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03358/2024.