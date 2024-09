O leilão do trecho da BR-040 conhecido como Rota dos Cristais, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), marcado para esta quinta-feira (26/9) na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, será disputado por quatro empresas. Vincci, consórcio 4UM, CCR e BTG apresentaram propostas para o governo federal.

O prazo para entrega de propostas para a operação do trecho terminou às 12h desta segunda-feira (23/9). Assim, a disputa ficará restrita a essas quatro empresas. A vencedora do leilão será aquela que oferecer o maior desconto sobre a tarifa de pedágio.

O trecho em questão tem 594 km e vai do entroncamento com Cristalina (GO) até o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A empresa vencedora será responsável por esse segmento da rodovia pelos próximos 30 anos. Ao longo desse período, a concessionária terá que arcar com gastos operacionais estimados em R$ 6,4 bilhões.

Já no primeiro ano do contrato, a vencedora do leilão terá que providenciar obras consideradas emergenciais na rodovia, entre as quais a correção da pavimentação, a eliminação de buracos e a recomposição da sinalização.

O edital prevê investimentos que totalizam R$ 12 bilhões. Desse total, R$ 6,6 bilhões serão convertidos em obras, que incluem 342,9 quilômetros de faixas adicionais, 9,9 km de duplicação, 61,6 quilômetros de vias marginais, cinco passagens subterrâneas, uma correção de traçado, 34 passarelas, 272 pontos de ônibus, 18 passagens para a fauna, 226 acessos e dois pontos de parada e descanso (PPD) para caminhoneiros.





Outras exigências previstas no edital são a instalação de um sistema avançado de monitoramento, composto por 228 câmeras de monitoramento, 20 delas dedicadas às passarelas, análise de tráfego, 28 painéis de mensagem entre fixos e móveis, além de detecção automática de incidentes.

De acordo com o governo federal, a concessão tem o potencial de gerar cerca de 88 mil empregos diretos e indiretos, além de contribuir para o crescimento econômico da região.

Até o último mês de julho, o trecho de Belo Horizonte até Cristalina (GO) da rodovia era operado pela Via 040. Atualmente, o percurso está sem cobrança de pedágio.

Leilões mais atrativos

Desde o fiasco de dois leilões, realizados em 2022 e em 2023, de um trecho de 303,4 km da BR-381, a Rodovia da Morte, entre Belo Horizonte até Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o governo federal vem procurando tornar as concessões mais atrativas para a iniciativa privada.

No caso da BR-381, foram retirados os Lotes 8-A e 8-B, considerados os mais críticos. Esses trechos totalizam 31,4 quilômetros e estão localizados entre a capital mineira e Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana, e desta localidade até Caeté, na mesma região. Ali, a União arcará com as obras de duplicação, para as quais o maior desafio é a retirada das famílias que residem às margens da pista.

Depois dessa medida, a extensão enfim foi leiloada, no último mês de agosto: o consórcio vencedor foi o 4UM, que, agora, também está na disputa pelo trecho da BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO).

Vale lembrar que, em abril deste ano, outro trecho da BR-040, com 232 km de extensão, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, foi concedido à iniciativa privada, marcando o início desse novo processo. O vencedor foi consórcio Infraestrutura MG, capitaneado pela EPR.