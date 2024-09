Ex-ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu (PT) disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parece um “bobo da Corte” se comparado ao autodenominado ex-coach Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. As declarações do antigo braço direito de Lula (PT) foram dadas em entrevista para a Folha de S.Paulo, publicada nesse domingo (22/9).

Questionado pela jornalista Mônica Bergamo sobre a dificuldade da esquerda em vencer uma eleição sem uma “frente ampla”, Dirceu disse que a extrema direita sempre teve expressão no país e analisou o surgimento de uma “nova direita”.

“Essa direita que estamos vendo agora tem um elemento religioso, do fundamentalismo neopentecostal. E tem o elemento do liberalismo econômico, incorporado por setores das classes populares, que é antiestado, anti-imposto, e que o (Pablo) Marçal representa bem. Ele divide o bolsonarismo”, afirmou o ex-ministro.

Segundo Dirceu, Marçal é um problema “muito maior para a extrema direita” do que para a esquerda. Ele afirma que o ex-coach será derrotado nas eleições, mas é um candidato à presidência em 2026.

“O Marçal vai corroer (a direita) por dentro. Se comparar com ele, Bolsonaro vira um bobo da corte. O Bolsonaro tem uma liderança e um carisma muito forte também. Mas a direita não vai unida (para as eleições de 2026), porque a agenda do Marçal e da direita não unifica eles”, disse.

Dirceu disse que Bolsonaro capturou uma agenda religiosa e da direita liberal, enquanto Marçal é uma criação “genuína” que veio da pobreza e conhece quem vive na periferia. “Ele vai ser candidato à presidência da República. Mas vai ser uma liderança política sem partido? Ou vai ser adotado por alguma legenda? Neste sentido, ainda é uma incógnita”, completou.